T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dağlıca'daki şehit sayısı 4'e yükseldi

Dağlıca'da dün yaşanan çatışmada Yarbay İhsan Ejdar'ın da aralarında bulunduğu 3 bordo bereli hayatını kaybetmiş, 1'i ağır, 6 asker yaralanmıştı

18 Ekim 2015 11:56

17 Ekim'de Dağlıca'daki çatışmada ağır yaralanan bir asker daha şehit oldu.

Dağlıca'da dün yaşanan çatışmada tabur komutanı Yarbay İhsan Ejdar'ın da aralarında bulunduğu 3 bordo bereli hayatını kaybetmiş, 1'i ağır, 6 asker yaralanmıştı.

TSK, çatışmada 17 PKK'lının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Genelkurmay'dan sabah saatlerinde yapılan açıklamada,  ağır yaralanan askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

17 Ekim 2015 tarihinde, Dağlıca bölgesi ve civarında yürütülmekte olan operasyonda meydana gelen çatışmalar esnasında ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız da yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Diğer beş kahraman silah arkadaşımızın tedavileri devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ETİKETLER

şehitaskerdağlıcahaber

İlgili Haberler

Erdoğan: Dağlıca'da şehit olan askerlerimizden biri tabur komutanımız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlıca'da 3 askerin şehit olduğu çalışmanın sürdüğünü söyledi

Yine Dağlıca, iki tabur komutanı 40 gün arayla şehit oldu

Yarbay İlker Çelikcan'ın ardından, Yarbay İhsan Ejdar da Dağlıca'da hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24