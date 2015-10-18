Dağlıca'daki şehit sayısı 4'e yükseldi

17 Ekim'de Dağlıca'daki çatışmada ağır yaralanan bir asker daha şehit oldu.

Dağlıca'da dün yaşanan çatışmada tabur komutanı Yarbay İhsan Ejdar'ın da aralarında bulunduğu 3 bordo bereli hayatını kaybetmiş, 1'i ağır, 6 asker yaralanmıştı.

TSK, çatışmada 17 PKK'lının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Genelkurmay'dan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, ağır yaralanan askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

17 Ekim 2015 tarihinde, Dağlıca bölgesi ve civarında yürütülmekte olan operasyonda meydana gelen çatışmalar esnasında ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız da yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Diğer beş kahraman silah arkadaşımızın tedavileri devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.