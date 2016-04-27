Hakeme saldıran Trabzonspor taraftarı: İyi ki yaptım, emeğimizi çalanların peşine koştum!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının çizgi hakemi Volkan Bayarslan'a saldıran O.M, "Bana terörist diyenler utansın. Yanlış bir şey yapmadım. Emeğimizi çalanların peşine koştum" dedi.

DHA'nın haberine göre, "Trabzonspor ile ilgili çocukluk hayalleri çalındığı için sahaya atladığını" belirten O.M, "2010-2011'de benim sevincim çalındı. Umutlarım alındı. Kimse bir şey yapmadı. Trabzon'da yaşayan gençlerin hepsi kafaya koymuştu şampiyon olduk diye ama Fener şampiyondu. Bunu bir açıklasınlar, bu nasıl oluyor" diye konuştu.

"Galatasaray maçından

sonra kafaya koymuştum "

Olayın provokasyon olduğu yönündeki iddialara ise O.M, "Hata olur da hep bir takıma karşı mı olur. Niye hep bu hatalar Trabzonspor'a karşı yapılıyor? Bir kere de Fenerbahçe'ye olsun. Aziz Yıldırım biraz çıldırsın, olur mu çünkü arkalarında Aziz Yıldırım var. Buradaki Galatasaray maçında da aynıları oldu. O maçtan sonra kafaya koydum. Atlayacağım dedim ve atladım. Maçtan önce tel örgüler yıkılırsa kesin atlarım dedim. Kimse bilmiyordu atlayacağımı. Birileri bana emir verse emin olun ki ben atlamazdım. Ben Trabzonluyum. Hiç kimsenin emrinin altında değilim. Bir gruba da üye değilim. Tribünde bağırırım, ederim o kadar" ifadelerini kullandı.

"Trabzon camiasından özür diliyorum"

Trabzonspor'un ceza alacağını veya Trabzonspor taraftarlarının suçlanacağını o an düşünemediğini belirten O.M, "O öfkeyle bunlara düşünemedim. Sonradan aklıma geldi. Trabzon ve Trabzonspor camiasından çok büyük özür diliyorum ama bence olması gereken buydu, birileri bir şey yapacaktı. Yoksa herkes üstümüze doğru gelecekti" şeklinde konuştu.

"Volkan Bayarslan'ı hiç tanımam"

Volkan Bayaslan'ı hiç tanımadığını ifade eden O.M, "Beni alan polis abilerimiz, hakemin Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuduğunu söyledi. Bunun üzerine daha iyi yaptım dedim. Bizim aleyhimize niye karar veriyor. Trabzon'un ekmeğini yemiş bir insanın bizim aleyhimize olmasını istemem. Yaşananlardan sonra görüntüleri izledim. Trabzonlu'yu kızdırırlarsa olacağı buydu diye aklımdan geçti. Bu ben miyim diye de kendi kendime sordum. Benim hakem Volkan Bayarslan'a bir kastım yoktu. Üstündeki formaya kastım vardı. Kim olsaydı aynı şeyler olacaktı. Fenerbahçeli futbolculara karşı herhangi bir eylemim olmayacaktı. Onlarla bir işim yok. Ekmeklerinin peşlerinden koşuyorlar. Fenerbahçeli oyuncular şike yapmıyor. Onlarla bir derdimiz yok. Şikeyi yapanlar belli. Yukarıdaki insanlar" açıklamasını yaptı.

Kendisine yapılan terörist yakıştırmasıyla ilgili olarak ise O.M, "2009-2010 sezonunda Fenerbahçe forması giyen insanlar polis arabalarını yaktı. Stadyumlarını yaktılar ve yıktılar. Doğu'da şehit ağabeylerimiz var. Onları vuran teröristler benden daha iyi yerdeler. 17 yaşında bir cahillik yaptım diye vatan haini ilan edildim. Bana terörist diyen utansın; ben niye utanacağım. Ben yanlış bir şey yapmadım. Emeğimi çalanların peşine koştum. Öfke patlaması yaşadım. Bana terörist diyenlerin yarısından çoğu Fenerbahçeli, Trabzon'da hiç polis arabası yakıldığını, güvenlik görevlilerinin dövüldüğünü duydunuz mu" dedi.

O.M, uyuşturucu madde kullanmadığını da kaydederek, "Bana o kadar test yaptılar. İnanmayan emniyete gider sorar. Uyuşturucu veya alkol kullanmıyorum" açıklamasında bulundu.