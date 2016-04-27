Trabzonspor - F. Bahçe maçında saldırıya uğrayan hakem için maçlar 2 dakika geç başlayacak

Kulüpler Birliği Vakfı, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakemin dövülmesini protesto için maçların iki dakika geç başlatılacağını açıkladı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 86. dakikasında, sahaya giren Trabzonsporlu taraftar hakemlere saldırmıştı. Avni Aker Stadı'nda kale arkası tribününden sahaya giren grup, hakem Volkan Bayarslan'ın kafasına vurup, düşürdüğü yerde defalarca yumruklamıştı. Hakem Bülent Yıldırım arkadaşlarını ve futbolcuları soyunma odasına yönlendirirken, güvenlik güçleri sahaya giren diğer taraftarları durdurmaya çalışmıştı.

Sputnik’in haberine göre, Kulüpler Birliği Vakfı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara tepki göstermek için maçların iki dakika geç başlatılması ile ilgili kararı duyurdu. Bugün yazılı bir açıklama yayımlayan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ tüm futbol camiasından bu kararın desteklenmesini istedi.

Yapılan açıklamada, "2 dakika düşün başlığı altında bir kampanya başlatıyoruz. Bu vesileyle sahadaki rekabetin teröre ve düşmanlığa dönüşmesini engellemek için herkesi 2 dakika için düşünmeye davet ediyoruz. Biz bu hareketi Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş ile ortak başlattık. Spora, topluma, hakemlere futbolun tüm değerlerine gösterilmesi gereken saygıyı hatırlatabilmek için ortak bir zihniyet ile tek vücut olduk" dendi.