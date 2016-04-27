T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor - F. Bahçe maçında saldırıya uğrayan hakem için maçlar 2 dakika geç başlayacak

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ tüm futbol camiasından bu kararın desteklenmesini istedi.

27 Nisan 2016 00:08

Kulüpler Birliği Vakfı, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakemin dövülmesini protesto için maçların iki dakika geç başlatılacağını açıkladı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 86. dakikasında, sahaya giren Trabzonsporlu taraftar hakemlere saldırmıştı. Avni Aker Stadı'nda kale arkası tribününden sahaya giren grup, hakem Volkan Bayarslan'ın kafasına vurup, düşürdüğü yerde defalarca yumruklamıştı. Hakem Bülent Yıldırım arkadaşlarını ve futbolcuları soyunma odasına yönlendirirken, güvenlik güçleri sahaya giren diğer taraftarları durdurmaya çalışmıştı.

Sputnik’in haberine göre, Kulüpler Birliği Vakfı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara tepki göstermek için maçların iki dakika geç başlatılması ile ilgili kararı duyurdu. Bugün yazılı bir açıklama yayımlayan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ tüm futbol camiasından bu kararın desteklenmesini istedi.

Yapılan açıklamada, "2 dakika düşün başlığı altında bir kampanya başlatıyoruz. Bu vesileyle sahadaki rekabetin teröre ve düşmanlığa dönüşmesini engellemek için herkesi 2 dakika için düşünmeye davet ediyoruz. Biz bu hareketi Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş ile ortak başlattık. Spora, topluma, hakemlere futbolun tüm değerlerine gösterilmesi gereken saygıyı hatırlatabilmek için ortak bir zihniyet ile tek vücut olduk" dendi.

ETİKETLER

hakemdayak2 dakikamaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24