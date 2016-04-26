Hakeme saldıran Trabzonsporlu taraftar, "Ben de yapardım" diyen dayısının Passolig'i ile stada girmiş!

Avni Aker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında, sahaya girerek hakem Volkan Bayarslan'a saldıran 17 yaşındaki Trabzonspor taraftarı O.M.’nin “Statta olsam, yeğenim yapmasa ben yapardım” diyen dayısı Yılmaz Taşkın’ın passoligiyle stada girdiği ortaya çıktı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tribünden sahaya atlayarak hakem Volkan Bayarslan'a yumruk ve tekme atan 17 yaşındaki O.M.' nin, dayısı Yılmaz Taşkın'ın passolig kartıyla maça girdiği öğrenildi. Yılmaz Taşkın dün verdiği röportajda, "Ben maçlara gitmiyorum. Biliyorum ki gitsem yeğenim yapmazsa ben yapacağım" demişti.

Şube çıkışında bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan Taşkın, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben o görüntüleri üzülerek izlemedim. Adaletin olmadığı yerde anarşi başlar. Sen benim oyuncularımı sahada katledersen, 4 tane kırmızı kart gösterirsen, tüm dünya hakemleri eleştirirken sen hakem için hiçbir şey yapmazsan olacağı budur. 17 yaşındaki çocuğu durduramazsın. Herkesin bir sevgisi vardır. Sen Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı sevebilirsin, ben de Trabzonspor'u seviyorum. Bizim burada fabrikamız yok, sadece Trabzonspor'umuz var."