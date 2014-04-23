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Dünya

Güney Kore'de 476 kişiyle batan feribotun telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Aralarında okul gezisine katılan 325 lise öğrencisinin de bulunduğu 470'ten fazla kişiyi taşıyan feribotun neden battığı henüz bilinmiyor

23 Nisan 2014 14:06

Güney Kore açıklarında çoğunluğu öğrenci 476 kişiyle batan Sewol isimli feribotun, kazanın hemen ardından gerçekleştirdiği telsiz konuşmalarının dökümü, facia karşısında yaşanan çaresizliğin detaylarını ortaya koydu.

Güney Kore tarafından yayımlanan telsiz konuşmalarında, gemi mürettebatının acil yardım çağrılarına etkin cevap verilemediği dikkat çekti.

Saat 08.56'den itibaren geminin hızla yana yattığını, yolcuların hareket edemediğini bildiren Sewol mürettebatının telsiz çağrılarının bir kısmı şöyle gerçekleşti:

08.55

Sewol: Lütfen sahil güvenliğe bildirin. Gemi şu an sağa yatıyor.

08.56

Sewol: Gemi şu an sağa yattı. Hareket edemiyor. Lütfen çabuk gelin.

09.00

Sewol: Hareket etmek imkansız, geminin gövdesi yana yattı.

09.07:

Jindo Gemi Trafik Merkezi: Sewol, burası Jindo. Batıyor musunuz?

09.10:

Sewol: Gemimiz yana yatıyor ve batabilir.

09.12:

Jindo Gemi Trafik Merkezi: Yolcular can yeleklerini giydiler mi, tahliye botlarına bindiler mi?

Sewol: Henüz hayır. Gemi yana yattığı için hareket edemiyorlar.

09.14

Jindo Gemi Trafik Merkezi: Yolcular kaçabiliyor mu?

Sewol: Gemi çok fazla yattı, bu imkansız.

 

Ölü sayısı 150’ye ulaştı

 

Kazanın üstünden tam bir hafta geçerken, yüzlerce dalgıç tarafından çıkarılan cesetlerle öldüğü kesinleşenlerin sayısı 150’ye ulaştı. Tamamen suya gömülü binlerce tonluk gemide halen 149 kişinin bulunduğu tahmin edilirken, yaşam umutları hemen hemen tükendi.

Ülkenin güneyindeki Incheon kentinden turistik Jeju Adası'na giden 6,325 ton ağırlığındaki Sewol feribotu, çarşamba sabahı Byungpoong Adası'nın 20 kilometre açığında sahil güvenliğe yardım çağrısı gönderdikten sonra yan yatmış ve hızla soğuk sulara gömülmüştü.

Aralarında okul gezisine katılan 325 lise öğrencisinin de bulunduğu 470'ten fazla kişiyi taşıyan feribotun neden battığı henüz bilinmiyor. Feribotun, su altındaki bir kayaya çarpmış olabileceği düşünülüyor.

Haftada iki kez Incheon-Jeju seferi yapan feribot, 1994'te Japonya'da üretilmişti. 146 metre uzunluğundaki ve 22 metre genişliğindeki feribot, 921 kişi, 180 araç ve 152 konteyner taşıma kapasitesine sahipti.

 

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