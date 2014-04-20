Güney Kore'deki gemi kazasında ölü sayısı artıyor

Arama kurtarma çalışmalarına katılan dalgıçların tamamen suya gömülen feribotun enkazında bir açıklık bulmasıyla cesetler birer birer su yüzüne çıkarılmaya başladı. AFP'ye konuşan sahil güvenlik yetkilileri, feribottan şu ana kadar 16 ceset çıkarılmasıyla, kazada ölenlerin sayısının 56'ya ulaştığını söyledi. Kayıp 246 kişiye ulaşma çalışmaları ise sürüyor.

Incheon kentinden turistik Jeju Adası'na yol alan "Sewol" adlı feribot, çarşamba sabahı erken saatlerde Byungpoong Adası'nın 20 kilometre açığında sahil güvenliğe yardım çağrısı gönderdikten sonra yan yatmış ve hızla sulara gömülmüştü.

Feribot, aralarında okul gezisine katılan 325 lise öğrencisinin de bulunduğu feribot 470'ten fazla kişiyi taşıyordu. Kaptan ve iki mürettebat olayda ihmalleri bulunduğu şüphesiyle önceki gün gözaltına alınmıştı.