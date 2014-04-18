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Dünya

Güney Kore'deki gemi kazasından kurtulan öğretmen intihar etti

Güney Kore'de, bindikleri feribotun iki gün önce batması sonucu kaybolan öğrencilerin müdür yardımcısı, intihar etti

18 Nisan 2014 22:01

Tarihinin en büyük deniz kazalarından birini yaşayan Güney Kore'de 28 kişinin öldüğü, çoğu öğrenci 268 kişinin de kayıp olduğu gemi kazasında kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazada öğrencileri ölen ve kaybolan lisenin müdür yardımcısı kendini astı.

Güney Koreli yetkililer, müdür yardımcısının öğrencilerle feribotta yolculuk ettiğini, kazanın ardından arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan 179 kişiden biri olduğunu açıkladı.

Kang Ming-gyu isimli müdür yardımcısının, kayıp öğrencilerin yakınlarının bekletildiği spor salonunun önünde kendisini astığı belirtildi. Güney Kore polisi, 52 yaşındaki müdür yardımcısının iki gündür ortalıkta görünmediğini açıkladı.

Üzerinden yaklaşık 60 saat geçen kazada kaybolan 268 kişi için arama kurtarma çalışmaları, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, sağanak yağış ve büyük dalgalar nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Yetkililer, kaybolanları sağ bulma umudunun geçen her dakika biraz daha azaldığını belirtti.

Ülkenin güneyindeki Incheon kentinden turistik Jeju Adası'na giden 6,325 ton ağırlığındaki "Sewol" adlı feribot, Çarşamba sabahı erken saatlerde Byungpoong Adası'nın 20 kilometre açığında sahil güvenliğe yardım çağrısı gönderdikten sonra yan yatmış ve hızla soğuk sulara gömülmüştü.

325'i okul gezisine katılan lise öğrencisi olmak üzere 475 yolcu ve mürettebatın bulunduğu feribotun neden battığı henüz bilinmiyor. Feribotun, sualtındaki bir kayaya çarpmış olabileceği düşünülüyor.

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