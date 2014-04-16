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Dünya
Deutsche Welle

Güney Kore'de yolcu gemisi battı

Güney Kore'de 470 yolcu taşıyan gemi battı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

16 Nisan 2014 12:22


Güney Kore'nin batısındaki Inchon limanından sabah saatlerinde yola çıkan Sewol adlı gemi, yaklaşık 100 kilometre güneydeki Cheju adasına gitmekteydi. Geminin limandan ayrıldıktan bir süre sonra imdat sinyali gönderdiği, ardından yan yatarak batmaya başladığı bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, kazada en az 2 yolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralı sayısı 12 olarak bildirildi. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini, birçok kişinin halen kayıp olduğunu açıkladı. Reuters ajansı 300'den fazlasını lise öğrencilerinin oluşturduğu yolculardan 368'inin kurtarıldığını haber verdi.

Kazazedeleri kurtarma çalışmalarına Sahil Koruma botları ve Güney Kore Deniz Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterler de katılıyor. Güney Kore Televizyonu, 6 bin 800 ton ağırlığındaki geminin batış anından görüntüler yayınladı. YTN Televizyonu'na konuşan bir yolcu, "güçlü bir çarpma sesi işittiğini, ardından geminin durduğunu" söyledi. Uzmanlar, geminin kayalıklara çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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