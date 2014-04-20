Güney Kore’de umutlar tükeniyor



Dört gün önce meydana gelen facianın ardından dalgıçlar ilk kez batan geminin enkazına girmeyi başardı. Güney Kore televizyonlarının verdiği bilgiye göre, sağ kazazedeye ulaşılamazken, bir düzineden fazla yolcunun cesedi çıkartıldı. 476 yolcudan 240'ının kayıp olduğu açıklandı. Kazadan sağ kurtulan olabileceğine ilişkin hiçbir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Dalgıçların güçlü akıntıya karşın arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Ancak uzmanlara göre, zaman geçtikçe yolcuların sağ kurtuma ihtimali de azalıyor. İlk verilere göre, 174 kişinin sağ kurtulduğu kazada ölü sayısı 60'a yükseldi.

Daha önce yapılan arama-kurtarma çalışmalarında kaza yerinin yakınındak, kıyıya vuran cesetleri bulunabilmişti. Arama çalışmaları devam ederken, ilk kurbanlar için cenaze töreni yapılıyor.

Çarşamba günü Cheju adasına gitmek üzere yola çıkan ve Güney Kore'nin güneybatı kıyısına yakın bir noktada batan gemide yolcuların çoğunun okul gezisinden dönen öğrenciler olduğu açıklanmıştı. Kazadan sağ olarak kurtulan geminin kaptanı ve dümenci aralarında ihmalkârlığın da bulunduğu suçları işledikleri zannıyla gözaltına alındı. Kaptan, yolcuları kaderine terk etmekle suçlanıyor.

Güney Kore yönetimi kazanın meydana geldiği Jindo bölgesi ile Ansan kentini afet bölgesi ilan etti. Afet bölgelerindeki kurban yakınlarının yardım için devlete başvurabilekleri ifade edildi.