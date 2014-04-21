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Dünya
Deutsche Welle

Güney Kore'deki feribot faciasına 'cinayet' tepkisi

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun Hye, yüzlerce öğrenciyle birlikte batan feribotun kaptan ve mürettebatını ağır sözlerle eleştirdi.

21 Nisan 2014 15:10


Gemi kaptanı ve mürettebatın gemiyi ilk terk edenler arasında yer aldığını belirten Güney Kore lideri Park Geun Hye, "Sağlıklı düşünebilen bir kişi bu davranışı açıklamakta zorlanıyor. Bu tavır, bir cinayete eş değer" diye konuştu.

Güney Kore'nin güneybatısında, çarşamba günü batan "Sevol" isimli gemide 470'den fazla kişi bulunuyordu. Şimdiye kadar 64 kişinin cesedine ulaşıldı. Çoğu öğrenci, 240 yolcuyu arama çalışmalara hâlâ devam ediyor.

Kaptan ve 6 personel tutuklandı

Öte yandan gemide görevli 4 personel hakkında daha "görevi ihmal" suçlamasıyla tutuklama kararı çıkartıldı. Böylece tutuklanan personel sayısı 7'ye çıktı. Kaptanın yanı sıra yardımcısı ve 3. Kaptan daha önce tutuklanarak cezaevine konmuşlardı.

Bu arada arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda dalgıçların yanı sıra insansız denizaltılardan da yararlanıldığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun HyeGüney KorePark Geun HyeGüneyKoreDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/rtr/AFP/NH/BÖ

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