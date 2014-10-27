Güney Kore'de 300'den fazla kişinin öldüğü feribot faciasında gemi kaptanına idam talebi

Nisan ayında Güney Kore’de çoğunluğu okul gezisine giden öğrencilerinden oluşan 476 kişiyle birlikte batan feribotun 68 yaşındaki kaptanı Lee Joon-Seok’in kasten ihmalle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla idamı isteniyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, haziran ayından bu yana süren davada Yonhap haber ajansına göre mürettebattan üç kişi de ömür boyu hapis cezası istemi ile karşı karşıya. Bu üç kişinin feribota yön veren mürettebattan olduğu söyleniyor

Mahkeme haber ajanslarının geçtiği bu bilgileri henüz doğrulamadı.

Kaptan ve üç mürettebat gemiden ilk kuratılanlar arasındaydı.

Kaptan Lee, kurtarma botları gelmesine rağmen, gemideki yolculara gemide kalmaları talimatını vermekle suçlanıyor. Lee bazı hatalar yaptığını kabul etse de, öldürme niyeti taşımadığını söylüyor.

Feribot 16 Nisan'da Güney Kore açıklarında batmış, ülkenin en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçmişti.