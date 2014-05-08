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Dünya
Deutsche Welle

Güney Kore’de batan feribotun sahibine tutuklama

Güney Kore’de çoğu öğrenci yüzlerce kişinin ölümüne neden olan feribot kazası sonrası facianın sorumlularını belirlemek için başlatılan soruşturma devam ediyor.

08 Mayıs 2014 15:48

Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasına feribotu işleten Chonghaejin Denizcilik Şirketi'nin sahibi Kim Han Şik de katıldı. Şirket sahibi, "feribotun aşırı yüklenmesi talimatını vermek veya bundan bilgi sahibi olmakla" suçlanıyor.

Güney Kore'nin güneybatısında 16 Nisan'da batan "Sevol" isimli gemide 470'den fazla kişi bulunuyordu. Şimdiye kadar 270 kişinin cesedine ulaşıldı. 30 yolcunun cesedini arama çalışmaları devam ediyor.

Güney Kore Başbakanı Chung Hong Won kaza nedeniyle istifa etmiş, "görevi ihmal" suçlamasıyla şimdiye kadar aralarında kaptan ve yardımcısının da bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Güney KoreChonghaejin DenizcilikKim HanKoreNisanKore Başbakanı Chung Hong WonDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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