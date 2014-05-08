Güney Kore’de batan feribotun sahibine tutuklama

Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasına feribotu işleten Chonghaejin Denizcilik Şirketi'nin sahibi Kim Han Şik de katıldı. Şirket sahibi, "feribotun aşırı yüklenmesi talimatını vermek veya bundan bilgi sahibi olmakla" suçlanıyor.

Güney Kore'nin güneybatısında 16 Nisan'da batan "Sevol" isimli gemide 470'den fazla kişi bulunuyordu. Şimdiye kadar 270 kişinin cesedine ulaşıldı. 30 yolcunun cesedini arama çalışmaları devam ediyor.

Güney Kore Başbakanı Chung Hong Won kaza nedeniyle istifa etmiş, "görevi ihmal" suçlamasıyla şimdiye kadar aralarında kaptan ve yardımcısının da bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı.