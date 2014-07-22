Güney Kore'de batan feribotun sahibinin cesedi bulundu

Güney Kore'de Nisan ayında 300'den fazla kişinin öldüğü feribot faciasıyla ilgili aranan işletmecifirmanın sahibi Yoo Byung-un'un cesedi bulundu.
Milyarder işadamı, feribotun batmasından kısa bir süre sonra kayıplara karışmış ve Güney Kore polisi geniş kapsamlı arama çalışmaları başlatmıştı.
İşadamı Yoo, gemi faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, 'cezai ihmal' suçundan sorgulanmak üzere aranıyordu.
Güney Koreli 73 yaşındaki Yoo, batan feribotun işletmeci firması Chonghaejin Marine'in sahibi olduğu ailenin başındaydı.
Jindo Adası'nda batan feribotta çoğu çocuk 300'den fazla kişi öldü.
Yonhap haber ajansı, Güney Kore polisinin geçen ay, Seul'un yaklaşık 300 km güneyindeki Suncheon kentinde bir erik tarlasında 'çürümüş bir ceset bulduğunu' bildirmişti.
Emniyet yetkilileri, DNA testleri sonucunda cesedin işadamı Yoo'ya ait olduğunu ifade etti.
İşletmeci aile fertlerinin çoğu olayla ilgili ihmal suçlamasından gözaltına alınmıştı.
Yoo'nun Paris'te yaşayan kızı, Güney Kore'nin Fransa'ya yaptığı iade talebine karşı yasal mücadele verirken Yoo'nun büyük oğlu ise hala aranıyor.