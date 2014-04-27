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Dünya

Güney Kore'de feribot faciası istifa getirdi

Güney Kore'de 187 kişinin öldüğü feribot faciası sonrasında yoğun eleştirilere maruz kalan Başbakan Chung Hong-won istifa etti

27 Nisan 2014 13:37

Güney Kore Başbakanı Chung Hong-won, 300'den fazla kişinin öldüğü ya da kaybolduğu feribot kazasında hükümetin müdahalesinin zayıf ve yetersiz olduğu iddialarını kabul ederek istifa ettiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Park Geun-hye tarafından kabul edilen istifası ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapan Chung Hong-won, “Yönetimimizin üzerinde çok büyük bir yük olduğunun farkındayım. Hükümeti temsilen, kazayı engellemede ve erken müdahalede karşılaştığımız çok sayıda problem yüzünden özür diliyorum. Felakete sebep olan çok sayıda düzensizlik ve yasaya aykırı şartlar vardı. Umarım bütün bunlar düzeltilir ve bu tür kazalar bir daha asla meydana gelmez” dedi.

16 Nisan'daki feribot kazasının hemen ardından Gyeonggi yerel yönetim ofisi, gemideki öğrencilerin ailelerine, “Bütün öğrenciler kurtarıldı” mesajı göndermiş, ancak saatler geçmesinin ardından çok sayıda ölü ve kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.

Kazadaki resmi ölü sayısı 187'ye yükseldi. Kayıpların aranmasına ise devam ediliyor.

 

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