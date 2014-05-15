Feribot kazasıyla ilgili 4 kişiye idam

Seul merkezli Yonhap Haber Ajansı’nın haberine göre kaptan Lee Joon-Seok ve üç mürettebat ölüm cezasına çarptırılabilir.

Güney Kore’nin başkent Seul’ün batısındaki Incheon limanından Jindo adasına giderken sulara gömülen feribotta en az 188 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Kazayla ilgili iddalara göre kaptan ve mürettebatı yolculardan önce feribotu terk etmişlerdi.

Güney Korede idam cezası yasal; ama ülkede en son idam 1997’de gerçekleşti. Güney Kore’de halihazırda idam edilmeyi bekleyen 60 mahkum bulunuyor.

Güney Kore Başbakanı Chung Hong-won, en az 188 kişinin öldüğü feribot faciasının iki hafta önce istifa etmişti. Başbakan Chung Hong-won istifasını açıklarken, kazayı önleyemediği ve hükümeti kaza sonrası yeterince hızlı hareket etmediği için, feribottaki yolcuların ailelerinden özür dilemiş ve "Kayıp ailelerinin çığlıkları yüzünden hala geceleri uyuyamıyorum" demişti.