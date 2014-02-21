Gülsuyu'nda öldürülen Hasan Ferit Gedik'in son katil zanlısı da yakalandı

Maltepe Gülsuyu'nda 30 Eylül 2013 tarihinde uyuşturucu çetelerine karşı gösteri yapan gruba yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik’in katil zanlısı olarak aranan son şüpheli Ş.E. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ş.E. soruşturmanın yürütüldüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Ali Aksoyer'in DHA'da yer alan haberine göre, Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde 30 Eylül’de Hasan Ferit Gedik vurularak hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından operasyon düzenleyen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 kişiyi gözaltına almıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda olaya karıştığı iddia edilen firardaki son şüpheli Ş.E. önceki gün gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalanan Ş.E. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ş.E.'nin 10 ayrı tabancayla yaralama ve kurşunlama olaylarından polise geliş kaydı bulunduğu, ayrıca çeşitli mahkemeler tarafından hakkında yakalama emri bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Ş.E. daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek soruşturmanın yürütüldüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ş.E.'nin yakalanmasıyla soruşturma dosyasında firarda olan isim kalmadı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra soruşturmayı yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.



