Hasan Ferit Gedik'in katil zanlısı suçunu itiraf etti

Maltepe Gülsuyu Mahallesinde Hasan Ferit Gedik'in ölümünden sorumlu olduğu şüphesiyle gözaltına alınan M.K. savcılıkta alınan ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Katil zanlısı M.K. İstanbul TMK 10. Madde ile yetkili savcılıkta alınan ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti.

Maltepe Gülsuyu mahallesinde gösteri yapan gruba açılan ateş sonucu Hasan Ferit Gedik ölmüş, Gökhan Aktaş, Abdullah Kıyak ve Yalçın İleri de yaralanmıştı. Olaylar üzerine Organize Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 kişi dün Çağlayan 'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı. Savcılık ifadesi akşam geç saatlere kadar süren şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken, 17'si de tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü, ifadelerinin gece geç saatlerde tamamlanmasının ardından 'Kasten adam öldürmek', 'Adam öldürmeye teşebbüs', 'Uyuşturucu ticareti yapma', 'Kasten yaralama' ve 'Yağma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme tarafından serbest bırakılan 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan olay günü polisin bölgede inceleme yaparken saldırıya uğradığı da iddia edildi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri'nin bölgede çalışma yaptığı sırada bir kişi tarafından zırhlı polis aracına ateş açıldığı ve bu sırada bir kadının yaralandığı bilgisi soruşturma dosyasında yer aldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olayın gerçekleştiği gün DHKP-C ile çete mensupları arasında karşılıklı olarak ateş açıldığı ve bir çatışma yaşandığının belirlendiği iddia edildi.

İfadede, 'önce onlar ateş etti' iddiası

M.K., savcılıkta verdiği ifadesinde Çardak Kahvesi'ne doğru kalabalık bir grubun geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Ben de pompalı tüfekle karşılık verdim. Kaçarken de elimde tabanca vardı. Arkama bakmadan tabancayla ateş ederek kaçmaya devam ettim. Sonra da elimdeki silahları bir arkadaşıma verdim ve yok etmesini istedim. Onun da Tuzla'da denize attığını öğrendim."