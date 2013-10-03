Hasan Ferit Gedik’in ölümüyle ilgili 3 şüpheliden biri teşhis edildi

Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik'in ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı düzenlediği öne sürülen kişilerden ilki, teşhis edildi. Gedik'in vurulduğu an yanında bulunan S.A adlı tanık, emniyette teşhis işlemine alındı.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Maltepe Gülsuyu’nda Hasan Ferit Gedik’in ölümüyle sonuçlanan silah saldırının faillerinden ilki, teşhis edildi. Gedik’in vurulduğu an yanında bulunan S.A. adlı tanık, emniyette teşhis işlemine alındı. S.A, gösterilen şüphelilerden M.K.’ın, üzerlerine ateş eden üç kişiden biri olduğunu ifade etti. S.A., alınan ifadesinde, ateş edilmeden saniyeler önce Gedik’le sohbet ettiklerini belirterek, “Sadece birisinin yüzünü görebildiğim üç şahıs ellerinde silahla bize doğru gelmekteydi. Yüzünü gördüğüm, üzerinde beyaz tişörtlü, kirli sakallı, 1.75-1.80 boylarında hafif yapılı şahıs ile bu şahsın yanında bulunan şahıslar silahları bize doğrulttu. Aramızda 6-7 metre bulunmaktaydı. Ben ve Ferit kaçmaya başladık. Bir el silah sesi duydum. Ferit’in bir anda vurularak yere düştüğünü gördüm” dedi.

Görgü tanığı S.A., dün gece saat 23.30’da İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde alınan ifadesinde, sosyal medyadan tanıştığı Hasan Ferit Gedik’in de katıldığını ve onunla sohbet edebileceğini düşünerek, Gülsuyu’ndaki yürüyüşe gittiğini söyledi. Yürüyüşte Gedik’le sohbet ettiklerini anlatan S.A., şunları söyledi:

‘Üç kişi ateş etti’

“Yüz metre ilerimizde basın açıklaması yapılırken biz de Ferit’le köşede sohbet etmekteydik. Bulunduğumuz yerden yukarı doğru uzayan bir merdiven bulunmaktaydı. Ferit benim solumda dururken, sağımda ise ismini bilmediğim bir arkadaş bulunmaktaydı. Birkaç dakika sonra merdivenden aşağı bir kadın ile çocuğun arkasında, havanın karanlık olması nedeniyle o esnada camdan gelen ışık nedeniyle sokakta, sadece birisinin yüzünü görebildiğim üç şahıs ellerinde silah ile bize doğru gelmekteydi. Bu şahısların önünde bulunan kadın çocuğa ‘Gir içeri’ dedi ve çocuğu ile birlikte içeri girdi. Sonrasında benim yüzünü gördüğüm, üzerinde beyaz tişörtlü, kirli sakallı, 1.75-1.80 boylarında hafif yapılı şahıs ile bu şahsın yanında bulunan şahıslar ellerindeki silahları bize doğrulttu. Şahıs ile aramızda 6-7 metre mesafe bulunmaktaydı. Bu esnada kimin bağırdığını tam olarak bilmiyorum ama şahıs ‘Kaçın kaçın’ diye bağırmaya başladı. Bağrışmalar üzerine ben ve Ferit kaçmaya başladık. Bir el silah sesi duydum. Ferit’in bir anda vurularak yere düştüğünü gördüm. Ferit’ten kan aktığını gördüm. Kendimi yere attım. Hatta bu nedenle dizlerim yaralandı. Bu esnada 20-30 el ateş edildi. Atılan silahlar sonrasında kalabalık grup bize doğru koşmaya başladı. Kalabalık grubun etrafımızı sarması sonrası kendimi kurtarmak amacıyla yavaş yavaş oradan ayrıldım. O an Ferit’in durumundan çok kendimi o kalabalık içinden kurtarmak istedim. Ferit’in yanından istemeden de olsa ayrılırken o yerde hareketsiz bir şekilde yatmaktaydı. Ferit’in vefat ettiğini daha sonra sosyal medyadan öğrendim.”

İlk şüpheli: M.K.

Bu ifade sonrası S.A., teşhis işlemine alındı. S.A., altıncı sıradaki 38 yaşındaki M.K.’yi göstererek, “Bu şahıs ifademde belirttiğim üzere, beyaz tişörtlü, kirli sakallı, 1,75-1.80 boylarında, hafif yapılı, aramızda 6-7 metre mesafe bulunan, ellerinde silah bulunan şahıslardan birisidir. Şahsı kesin tanıdım ve teşhis ettim” dedi. Avukat Evrim Deniz Karatana, soruşturmak TMK 10. maddeyle yetkili savcı İrfan Fidan tarafından yürütüldüğünü ifade etti.