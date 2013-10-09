Gülsuyu'nda öldürülen Hasan Ferit'in katil zanlısı: Ateş ettim, öldürmedim

Gülsuyu'nda öldürülen Hasan Ferit Gedik'in katil zanlısı Mert K., “Sol gruplar bizi tehdit ediyordu. Ateş ettim ama öldürmedim" dedi.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde Hasan Ferit Gedik’in öldürüldüğü olayda katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Mert K.’nın savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Gülsuyu’nda fırıncılık yaptığı öğrenilen 21 yaşındaki Mert K. Gedik’i öldürdüğü iddialarını kabul etmedi.

İsmail Sağıroğlu’nun Radikal’deki haberine göre, Gedik’in katil zanlısı Mert K. savcılıkta verdiği ifadede sol grupların kendileri ve ailelerini dergi ve gazete almaları için tehdit ettiklerini ve işyerlerini molotofladıklarını iddia ederek şunları söyledi:

“Olay günü saat 20.30-21.00 sıralarında sesleri duydum. Evden çıktığımda meydanda yürüyen kalabalığı gördüm. Kalabalık meydana doğru gidiyordu. Kalabalığın arkasından 4-5 kişilik bir grup daha yürüyordu. İkisinin yüzünde maske vardı. Birisi bana ‘Ne bakıyorsun lan hayırdır’ dedi. Maskeli, belinden silah çıkarıp bana ateş etti. Kendimi yere attım. Mahallemiz güvenli olmadığı için üzerimde silah taşıyordum. Belimde tabanca ve pompalı tüfek vardı. Önce tüfekle 3-4 el ateş edip mahalle içerisinde kaçmaya başladım. Arkamdan beni kovalarlarken peşimi bırakmaları için belimdeki tabanca ile arkama bakmadan ateş ettim. Daha sonra 2 mahalle yukarıya kaçıp belimdeki silahları Hakan isimli arkadaşıma bırakıp kaçtım.”

Olayda çete lideri olduğu iddiasıyla Antalya’da yakalanarak İstanbul’a getirilen Mesut T.’nin de savcılıkta verdiği ifadede çete lideri olduğu iddialarını reddederek şunları söyledi:

“Öldürülen ve yaralanan şahısları tanımıyorum. Adliye koridorunda mahalleden tanıdığım Mert K. isimli şahıs bana ‘Süleyman Tüfekçi’nin evinin alt kısmında yanında Ümit Yeşilkaya ve Ferhat Keleş olduğu halde otururlarken karşı taraftan örgütçü olarak bilinen bir kısım şahısların geldiğini ve silahla ateş ettiklerini bunun üzerine kendilerinin de pompalı tüfekle karşılık verdiklerini’ söyledi. Ben şahıslara talimat vermedim.”