Gül'den fezleke yorumu: Kendimizi çıkmaz sokaklara itmememiz lazım

BDP'li 9 milletvekiliyle Van bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk'un dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik fezlekeyle ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Kendimizi çıkmaz sokaklara itmememiz lazım. Geçmişte yaşananların tekrar edilmemesi gerekiyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Silahların bırakılması halinde teröristlerin başka ülkelere gidebilecek" mesajına ilişkin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Kan kimin kanı olursa olsun üzülürüz. Kendimizi çıkmaz sokaklara itmememiz lazım. Geçmişte yaşananların tekrar edilmemesi gerekiyor, Bu konuda birçok teşebbüs oldu ama hepsi sabote edildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun kurulmasının önemine dikkati çekerek, ''Türkiye'de demokrasinin geldiği durumu gösterir. Tabii ki orası mahkeme değil, Türkiye'nin siyasi tarihini araştırıyorlar, TBMM adına. Orada önemli rol alanlar, hayatta olanların dinlenmesi, bunlar çok iyi. Belgeler haline gelmiştir, çok değerli bir belge haline gelmiştir. Bunlara itirazlar var ama hepsini topladığınızda çok büyük anlam ifade etmektedir. En azından bunlar caydırıcıdır'' dedi.

Gül, Türkiye'nin talep ettiği Patriot füzeleriyle ilgili, ''Güvenliğin bölünmezliği bir bütünlüktür. NATO bünyesi içerisinde bir kısmının güvenliğini sağlayalım bir kısmını sağlamayalım anlayışı yoktur. Bu çerçeve içerisinde bunlar ihtiyati tedbirlerdir. Kesinlikle saldırı amacı söz konusu değildir, savunma amaçlıdır. Riskleri tamamen minimize etmek içindir'' dedi.