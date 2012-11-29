T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gül'den fezleke yorumu: Kendimizi çıkmaz sokaklara itmememiz lazım

Cumhurbaşkanı Gül, 'Terör, kan, şiddet, şiddeti teşvik edici konuşmaların hiçbiri tasvip edilemez' dedi

29 Kasım 2012 16:08

BDP'li 9 milletvekiliyle Van bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk'un dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik fezlekeyle ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Kendimizi çıkmaz sokaklara itmememiz lazım. Geçmişte yaşananların tekrar edilmemesi gerekiyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Silahların bırakılması halinde teröristlerin başka ülkelere gidebilecek" mesajına ilişkin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Kan kimin kanı olursa olsun üzülürüz. Kendimizi çıkmaz sokaklara itmememiz lazım. Geçmişte yaşananların tekrar edilmemesi gerekiyor, Bu konuda birçok teşebbüs oldu ama hepsi sabote edildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun kurulmasının önemine dikkati çekerek, ''Türkiye'de demokrasinin geldiği durumu gösterir. Tabii ki orası mahkeme değil, Türkiye'nin siyasi tarihini araştırıyorlar, TBMM adına. Orada önemli rol alanlar, hayatta olanların dinlenmesi, bunlar çok iyi. Belgeler haline gelmiştir, çok değerli bir belge haline gelmiştir. Bunlara itirazlar var ama hepsini topladığınızda çok büyük anlam ifade etmektedir. En azından bunlar caydırıcıdır'' dedi.

Gül, Türkiye'nin talep ettiği Patriot füzeleriyle ilgili, ''Güvenliğin bölünmezliği bir bütünlüktür. NATO bünyesi içerisinde bir kısmının güvenliğini sağlayalım bir kısmını sağlamayalım anlayışı yoktur. Bu çerçeve içerisinde bunlar ihtiyati tedbirlerdir. Kesinlikle saldırı amacı söz konusu değildir, savunma amaçlıdır. Riskleri tamamen minimize etmek içindir'' dedi.

ETİKETLER

cumhurbaşkanı gülfezlekebaşbakan erdoğanbdpmilletvekillerisilah bırakma

İlgili Haberler

Meclis’te dokunulmazlık zırhına takılan ne kadar fezleke var?

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bazı bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BDP eş başkanları Demirtaş ve Kışanak’ın fezlekeleri de komisyonda

Erdoğan: Silahlar bırakıldığı anda başka ülkelere gitme gündeme gelebilir

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Erdoğan: BDP'ye dokunulmazlıkları kaldırarak cevap vereceğiz

Başbakan Erdoğan: TBMM'de dokunulmazlıkların kaldırılması kararı verilebilir

BDP'li vekiller için hazırlanan fezlekeler Meclis'te

BDP'li 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler Meclis'e gönderildi

Arınç: BDP'li vekiller yargılanmalı, siyasi sonuçları hesaplanmalı

Arınç: Sonuçlarının siyasi açıdan da hesaplanarak bu kararın verilmesi lazım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24