Erdoğan: Silahlar bırakıldığı anda başka ülkelere gitme gündeme gelebilir

D-8 Zirvesi için gittiği Pakistan'dan dönen Başbakan Recep Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. PKK konusuna değinen Erdoğan "Silahlar bırakıldığı andan itibaren başka ülkelere gitmek gündeme gelebilir." dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan D-8 zirvesi için gittiği Pakistan'dan yurda döndü.

Başbakan Erdoğan, "Silahların susmasını değil, bırakılmasının çözüm olduğunu" söyledi. Erdoğan, "Silahlar teröristin elinde olursa her an patlayabilir. Silahlar bırakıldığı andan itibaren, başka ülkelere gitme olabilir. Bunun önü açılabilir" dedi.

'Her an Gazze'ye gidebilirim'

Gazze'deki ateşkese de değinen Erdoğan, "İsrail ateşkesi bozmadıkça Hamas'ın bozacağına inanmıyorum" dedi. Erdoğan'ın "Gazze'yi ziyaret edecek misiniz?" sorusuna ise "Ansızın gidebilirim" yanıtını verdiği öğrenildi.

'Obama daha adil olmalı'

İsrail-Filistin krizi konusunda Barack Obama'dan daha adil bir yaklaşım beklediklerini söyleyen Erdoğan, ABD yönetimini Suriye konusunda da eleştirdi. Erdoğan, "Ciddi bir tavır ortaya koyamadılar. Elimiz kolumuz bağlı kalamayız, İslam dünyası kendi göbeğini kesmeli" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın 'Patriot' açıklamasına tepki

Başbakan, Suriye sınırına yerleştirilmesi planlanan patriot füzelerinin ‘savunma amaçlı’ olduğunu hatırlattı ve "Türkiye'nin hamlesi endişe verici" açıklaması yapan Rusya’yı eleştirdi: "Rusya kendisiyle alakası olmayan konuyu iç meselesi gibi gösteriyor."

İran'ın Suriye konusundaki tavrı ile ilgili olarak ise Erdoğan, "İnanmadan savunuyorlar, geri adım atamıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

'Halk başkanlığı istiyor'

Başbakan halkın yüzde 40'ın üzerinde bir oranla başkanlık sistemini istediğini de söyledi. Erdoğan son anketlere göre oy oranlarının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu belirtti.