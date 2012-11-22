Meclis’te dokunulmazlık zırhına takılan ne kadar fezleke var?

- Hülya Karabağlı

ANKARA

Başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın hakkındaki gensoru görüşmelerinde, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce’ye ‘taciz’ fezlekesiyle verdiği yanıtla milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekelerini yeniden gündem taşıdı. Anayasa - Adalet Karma Komisyonu’nda en son duruma göre, iktidar ve muhalefetten çok sayıda milletvekili hakkında 868 fezleke bulunuyor. Bir milletvekili hakkında birden fazladosya bulunuyor. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ‘görevi ihmal’, Türk CezaKanunu’nun ‘Suçu ve suçluyu övmek ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’, muhalefetin öne çıkardığı ‘Zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrak ve kayıtlarda sahtecilik, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak” iddiasıyla düzenlenen üç ayrı fezlekesi bulunuyor.

Arınç’ın ‘hakaret’ fezlekesi var

İnce ‘ye, dosyasıyla yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hakkında 2012 yılında düzenlenen ‘hakaret’ fezlekesi bulunuyor. Kabinenin bazı bakanları hakkında da dosyalar var. Orman ve Su İşleri bakanı Veysel Eroğlu, ‘görevini kötüye kullanma’, İçişleri Bakanı n İdris Naim Şahin, ‘ihaleye fesat karıştırmak’, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ‘seçim kanuna muhalefet’ ten fezlekeleri bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın da ‘ hakaret’ fezlekesi var. Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanı Nihat Ergün’ün Seçim Yasası’na muhalefetten dosyası bulunuyor.

Çok sayıda iktidar milletvekilinin fezlekesi

Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun alt komisyon başkanlarından Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, komisyon üyesi İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, sakarya Milletvekili Şaban Dişli, tililon üyesi alt Adana Milletvekilleri Ömer Çelik ve Necdet Ünüvar, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Kütahya Milletvekili Soner Aksoy, Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan, Tokat Milletvekili Dilek Yüksek, Bitlis milletvekili Vahit Kiler, Tokat Milletvekili Şükrü Ayalan, Van Milletvekili Fatih Çitçi, malatya Milletvekili Hüseyin cemal Akın, Afyonkarahisar Milletvekili Sait açba, Kırşehir Milletvekili Abdullah çalışkan, Sivas milletvekili Hilmi Bilgin, Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Bursa Milletvekili Önder matlı, Sivas milletvekili Ali Turan’da fezlekesi var.

Kemal Kılıçdaroğlu’nunda fezlekesi var

İktidar kanadının yanında muhalefetin de dosyası kabarık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcısı Gürsel Tekin, eski genel başkan Deniz Baykal, MHP’den çok sayıda milletvekilinin fezlekesi bulunuyor.

BDP’nin 600’ün üstünde fezlekesi var

868 dosyanın 600’den fazlasını BDP’lilerinfezlekeleri oluşturuyor. Eş başkanlar Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, çok sayıda milletvekili ‘yaşadışı terör örgütünün propagandasını’ yaptıkları, ‘terör örgütünü övme’ gibi bir çok suçtan dolayı fezlekeleri var. 10 BDP milletvekilinin ‘kucaklaşma’ fezlekeleri de henüz Meclis’e gelmedi.

Fezlekeler de ne var?

BDP’li milletvekillerinin dışındaki milletvekilleri hakkında düzenlenen fezlekelerin önemli bölümünü seçim Yasası’na, Toplantı, Gösteri ve Yürüyüş Kanunu’na muhalefet oluşturuyor. Hakaret, en çok ihlal edilen yasa maddesi olarak ortaya çıkıyor. Ancak, yüz kızartıcı suçlar, zimmet gibi isnatlardan fezlekeler de var.