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Politika

Meclis’te dokunulmazlık zırhına takılan ne kadar fezleke var?

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bazı bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BDP eş başkanları Demirtaş ve Kışanak’ın fezlekeleri de komisyonda

22 Kasım 2012 20:26

- Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

Başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın hakkındaki gensoru görüşmelerinde,  CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce’ye ‘taciz’ fezlekesiyle verdiği yanıtla milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekelerini yeniden gündem taşıdı.  Anayasa - Adalet Karma Komisyonu’nda en son duruma göre,   iktidar ve muhalefetten  çok sayıda  milletvekili hakkında 868 fezleke bulunuyor.  Bir milletvekili hakkında birden fazladosya bulunuyor.  Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ‘görevi ihmal’,  Türk  CezaKanunu’nun  ‘Suçu ve suçluyu övmek ve halkı kin ve düşmanlığa  tahrik etmek’,  muhalefetin  öne çıkardığı  ‘Zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrak ve kayıtlarda sahtecilik, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak” iddiasıyla  düzenlenen  üç ayrı fezlekesi bulunuyor.

 

Arınç’ın ‘hakaret’ fezlekesi var 

 

İnce ‘ye,  dosyasıyla yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hakkında 2012 yılında düzenlenen ‘hakaret’ fezlekesi bulunuyor. Kabinenin bazı bakanları hakkında da dosyalar var.   Orman ve Su  İşleri  bakanı  Veysel Eroğlu,   ‘görevini kötüye kullanma’, İçişleri Bakanı n İdris Naim Şahin, ‘ihaleye fesat karıştırmak’,  Adalet Bakanı Sadullah Ergin,  ‘seçim  kanuna muhalefet’ ten fezlekeleri bekliyor.  Gençlik ve Spor Bakanı Suat  Kılıç’ın da  ‘ hakaret’  fezlekesi var.  Bilim  Sanayi ve Teknoloji  bakanı Nihat Ergün’ün  Seçim Yasası’na  muhalefetten dosyası  bulunuyor.

 

Çok sayıda iktidar milletvekilinin fezlekesi 

 

Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun alt komisyon başkanlarından Kayseri  Milletvekili  Yaşar Karayel,  komisyon üyesi  İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık,  sakarya Milletvekili  Şaban Dişli,  tililon üyesi  alt Adana  Milletvekilleri Ömer Çelik ve  Necdet  Ünüvar,  TBMM İnsan Haklarını  İnceleme Komisyonu Başkanı  Ayhan  Sefer Üstün,  Kütahya  Milletvekili Soner Aksoy,  Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, Balıkesir  Milletvekili  Mehmet Cemal Öztaylan,  Tokat Milletvekili  Dilek Yüksek, Bitlis milletvekili  Vahit Kiler, Tokat Milletvekili Şükrü Ayalan,  Van Milletvekili  Fatih Çitçi, malatya Milletvekili Hüseyin cemal Akın, Afyonkarahisar  Milletvekili  Sait açba,  Kırşehir  Milletvekili  Abdullah çalışkan,  Sivas milletvekili Hilmi Bilgin,  Gaziantep Milletvekili Şamil  Tayyar,  Bursa Milletvekili Önder matlı,  Sivas milletvekili  Ali Turan’da  fezlekesi var.

 

Kemal Kılıçdaroğlu’nunda fezlekesi var

 

İktidar kanadının yanında muhalefetin de dosyası kabarık.  CHP Genel  Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu,  genel başkan yardımcısı  Gürsel  Tekin, eski genel başkan  Deniz Baykal,   MHP’den   çok sayıda milletvekilinin  fezlekesi bulunuyor.

 

BDP’nin 600’ün üstünde fezlekesi var

 

868 dosyanın 600’den fazlasını BDP’lilerinfezlekeleri oluşturuyor.  Eş başkanlar Selahattin Demirtaş,  Gültan Kışanak, çok sayıda  milletvekili ‘yaşadışı terör örgütünün  propagandasını’ yaptıkları, ‘terör örgütünü övme’ gibi bir çok suçtan dolayı fezlekeleri  var.  10 BDP milletvekilinin ‘kucaklaşma’  fezlekeleri de henüz Meclis’e gelmedi.

 

Fezlekeler de ne  var?

 

BDP’li milletvekillerinin dışındaki milletvekilleri hakkında  düzenlenen  fezlekelerin önemli bölümünü  seçim Yasası’na, Toplantı, Gösteri ve Yürüyüş  Kanunu’na muhalefet oluşturuyor.  Hakaret,   en çok ihlal edilen yasa maddesi olarak ortaya çıkıyor. Ancak,  yüz kızartıcı suçlar, zimmet gibi isnatlardan  fezlekeler de var. 

 

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