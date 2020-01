Arınç: BDP'li vekiller yargılanmalı, siyasi sonuçları hesaplanmalı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dokunulmazlıkların kaldırılması ve BDP'li vekiller için hazırlanan fezlekeler için, "BDP'liler bilerek suç işlediler, cezasız kalmamalı" yorumunu yaptı. Arınç "Her milletvekilimizin bu konudaki kararını verirken olayın siyasi sonuçlarının Türkiye için ne getirip götüreceğini de ayrıca hesaplayacağını ve ona göre karar vereceğini düşünüyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Arınç, Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ile 9 BDP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresiyle ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Senegal Başbakanı Abdul Mbaye ile Rixos Ankara Oteli'ndeki görüşmesinin basına açık bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ile 9 BDP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresiyle ilgili sorusu üzerine Arınç, şöyle konuştu:

''BDP'li milletvekillerinin bir kısmı TCK'daki tabirle 'taammüden suç' işliyorlar. Yani bilerek ve isteyerek, soğukkanlılıkla kanunlarda suç sayılan eylemleri yapıyorlar. Dolayısıyla, yargılanmayı da yüz defa hak ediyorlar. Eğer sivil bir şahıs bu suçları işlemiş olsaydı, savcılar harekete geçer iddianame tanzim eder, kendilerini mahkeme önüne çıkarırlardı. Ancak bu kişiler milletvekili olunca farklı bir prosedür var. Dokunulmazlığının kalkması halinde ancak yargılanabiliyorlar. Dolayısıyla ben meseleye iki açıdan bakıyorum. Birincisi, bilerek ve isteyerek bu suçu işlediklerine göre, bunun karşılığının yargıda yerine getirilmesi lazım. Yani yargılanmalı ve suçların karşılığı olan ceza varsa almalı, yoksa beraat etmelidir. Ancak bu kişiler siyasetçi ve Meclisin yapacağı iş Anayasa Komisyonu'ndan başlayarak siyasi bir işlem. Yani dokunulmazlığın kaldırılması halinde sonucu siyasi olan bir karar verilmiş olacak. Adalet ve yargı yönü bir başka, siyasi yönü bir başka olan farklı iki konuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla milletimizin adeta nefretini celp edecek düzeyde bilerek ve isteyerek suç işleyen kişilerin bunun karşılığını görmesi lazım."

'Siyasi sonuçları hesaplanmalı'

"Ancak siyaseten dokunulmazlıklarının kalkması doğru mu olur yanlış mı olur, faydalı mı olur zararlı mı olur, iyi mi olur kötü mü olur... Sonuçlarının siyasi açıdan da hesaplanarak bu kararın verilmesi lazım. Umuyorum ki karma komisyon, dokunulmazlıklarının kalkması yönünde bir karar alırsa tüm siyasi partiler siyasi sonuçlarını da hesaplayarak bu konuda oylarını kullanırlar. Dolayısıyla meseleyi her gün gündemde tutmanın, her gün bu konu üzerinde kamuoyunu üzmenin ve yormanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Her milletvekilimizin bu konudaki kararını verirken olayın siyasi sonuçlarının Türkiye için ne getirip götüreceğini de ayrıca hesaplayacağını ve ona göre karar vereceğini düşünüyorum.''