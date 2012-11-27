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BDP'li vekiller için hazırlanan fezlekeler Meclis'te

BDP'li 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler Meclis'e gönderildi

27 Kasım 2012 13:59

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, BDP’li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçileceğini açıklamasının ardından  bugün (27 Kasım 2012) Başbakanlık tarafından TBMM Başkanlığı’na dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili fezleke gönderildi. 

Fezlekede aralarında BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak ve Aysel Tuğluk’un da bulunduğu 10 vekilin dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

 

Başbakan ne demişti?

 
Başbakan Erdoğan, İspanya gezisi öncesinde "Özellikle bazı teröre yönelik konularla ilgili fezlekelerin gelmesi halinde bu fezlekeleri aramızda değerlendirmek suretiyle alışılmışın dışında bir karar vermeyi düşünüyoruz"dedi.
 

BDP'li Kaplan'dan Başbakan'a yanıt: Bize dokunanlar siyaseten hep yandılar, yok oldular

 
Başbakan'ın açıklamalarına twitter hesabından yanıt veren  BDP’nin Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan şunları yazdı:  "Bize mecliste dokunmak isteyenin keşke hırsızlık, sahtekarlık, ihaleye fesat yolsuzluğundan fezlekesi olmasaydı, nerdesin ilahi adalet. Dokunulmazlığımız kalkacakmış, hayret, var mıydı ki? Seçilmişleri atanmışlara ezdiren bir düzen, yönetim, milletin iradesine saygı duymuyor ki. Arkamızda bizi seçen irade halkın gücü olmasa bir saniye nefes aldırmazlar, ama bize dokunanlar siyaseten hep yandılar, yok oldular"
 
BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'de twitterdan şöyle dedi: "Fezlekeler" tartışılacaksa, ilk sıralarda bekleyen Tayyip Erdoğan hakkındaki "dolandırıcılık" fezlekesiyle başlamak hakkaniyete uygun olur. 
 

10 vekilin 15’er yıla kadar hapsi isteniyor

 
BDP’li milletvekillerinin Şemdinli’de 17 Ağustos’ta yollarını kesen PKK’lılarla kucaklaşma görüntülerinin ardından vekillere yönelik soruşturma başlatılmıştı. Özel Yetkili Van Başsavcıvekilliği tarafından hazırlanan fezleke de BDP’li vekillerin “terör örgütüne üyelik” suçu işlediği ifade edilmişti.
Fezlekelerde 10 vekilin 15’er yıla kadar hapsi isteniyor.
 

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