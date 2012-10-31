BDP'li vekiller hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'nda

Van Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'nde BDP ve bağımsız milletvekillerinin PKK'lılarla kucaklaşmalarıyla ilgili olarak BDP'li vekiller hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesi uyarınca Van Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak başkanlığındaki milletvekillerinin 17 Ağustos 2012'de Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Bağlar köyü kırsalında PKK'lılarla buluştuğu yönünde basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine başlattığı incelemeyi tamamladı. Prosedür uyarınca Adalet Bakanlığı fezlekeyi Başbakanlığa gönderecek. Başbakanlık da TBMM Başkanlığına iletecek.

'Bilinçli buluşma'

Fezlekede, BDP Genel Başkan Yardımcısı Kışanak ile grupta yer alan BDP'li milletvekilleri Adil Kurt, Sebahat Tuncel, Nazmi Gür, Hüsamettin Zenderlioğlu, Halil Aksoy, Ertuğrul Kürkçü, Esat Canan, İdris Baluken ve Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, “PKK ve KCK silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan TCK'nın 5237 sayılı kanunun 220'ye 7'nci ve 314'e 2'nci maddeleri ile TMK'nın 3713'e 5'inci maddesi gereğince soruşturma açılmasına izin verilmesi talep edildi.

PKK'lılarla buluşmanın bilinçli bir şekilde gerçekleştiğine dikkat çekilen fezlekede, bağımsız ve devletsiz alanlar oluşturmak isteyen terör örgütünün bu konuda başarılı olamayınca, 'bilinçli' bir buluşma ile Türkiye ve dünya kamuoyuna mesaj vermeye çalıştığı görüşüne yer verildi.

10 yıla kadar hapis istendi

Milletvekilleri ile PKK'lılar arasında gerçekleşen görüşmede, terör örgütünün bölgede fiili bir hakimiyet oluşturmaya çalıştığı kanaatine varılan fezlekede, “Olay günü grup içerisinde bulunan 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, milletvekilliklerinin düşürülmesi ve ilgili maddeler uyarınca 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları” isteniyor.