T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP'li vekiller hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'nda

Başsavcıvekilliğince 2 ay süren inceleme sonunda hazırlanan 15 sayfalık fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildi

31 Ekim 2012 13:51

Van Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'nde BDP ve bağımsız milletvekillerinin PKK'lılarla kucaklaşmalarıyla ilgili olarak BDP'li vekiller hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesi uyarınca Van Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak başkanlığındaki milletvekillerinin 17 Ağustos 2012'de Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Bağlar köyü kırsalında PKK'lılarla buluştuğu yönünde basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine başlattığı incelemeyi tamamladı. Prosedür uyarınca Adalet Bakanlığı fezlekeyi Başbakanlığa gönderecek. Başbakanlık da TBMM Başkanlığına iletecek.

 

'Bilinçli buluşma'

 

Fezlekede, BDP Genel Başkan Yardımcısı Kışanak ile grupta yer alan BDP'li milletvekilleri Adil Kurt, Sebahat Tuncel, Nazmi Gür, Hüsamettin Zenderlioğlu, Halil Aksoy, Ertuğrul Kürkçü, Esat Canan, İdris Baluken ve Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, “PKK ve KCK silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan TCK'nın 5237 sayılı kanunun 220'ye 7'nci ve 314'e 2'nci maddeleri ile TMK'nın 3713'e 5'inci maddesi gereğince soruşturma açılmasına izin verilmesi talep edildi.

PKK'lılarla buluşmanın bilinçli bir şekilde gerçekleştiğine dikkat çekilen fezlekede, bağımsız ve devletsiz alanlar oluşturmak isteyen terör örgütünün bu konuda başarılı olamayınca, 'bilinçli' bir buluşma ile Türkiye ve dünya kamuoyuna mesaj vermeye çalıştığı görüşüne yer verildi.

 

10 yıla kadar hapis istendi

 

Milletvekilleri ile PKK'lılar arasında gerçekleşen görüşmede, terör örgütünün bölgede fiili bir hakimiyet oluşturmaya çalıştığı kanaatine varılan fezlekede, “Olay günü grup içerisinde bulunan 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, milletvekilliklerinin düşürülmesi ve ilgili maddeler uyarınca 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları” isteniyor.

ETİKETLER

bdppkkkucaklaşamhakkarişırnaktbmmfezlekevan cumhuriyet başsavcıvekilliği

İlgili Haberler

Karayılan'dan BDP ve PKK'lıların kucaklaşma görüntülerine eleştiri

Karayılan, karşılaşmada BDP’lilerin sergilediği tutumu Kürtlerin olumlu karşıladığını ve onlar için önemli bir mesaj olduğunu söyledi

Tuğluk: Sarılırken barış ve kardeşlik adına sarıldım, barışı kucakladım

Tuğluk, BDP'li milletvekillerinin 'kucaklaşma' görüntülerinden sonra gündeme gelen 'dokunulmazlıkların kaldırılması' yönündeki sorulara cevap verdi

Gül:Terörle kucaklaşma meşru görülemez

Cumhurbaşkanı Gül, Meclis’in yeni yasama yılı açılışı nedeniyle milletvekillerine seslendi

BDP'li vekillerin fezlekesi Meclis'e geliyor

Van Cumhuriyet Başsavcısı, Şemdinli'de PKK’lılarla kucaklaşan BDP'lilerle ilgili oalrak soruşturmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24