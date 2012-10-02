BDP'li vekillerin fezlekesi Meclis'e geliyor

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde BDP ve bağımsız milletvekillerinin PKK'lılarla kucaklaşmalarıyla ilgili olarak BDP'li vekiller hakkındaki soruşturmanın sonuna gelindi. Van Cumhuriyet Başsavcısı, fezlekeleri hafta sonuna kadar Adalet Bakanlığı’na göndereceklerini söyledi

Adnan Keskin'in Taraf'te yer alan haberine göre, BDP’li 9 milletvekillinin PKK militanlarıyla kucaklaşmasıyla ilgili fezleke, Meclis’in açılışına yetişmedi. Ancak, siyasetin mayınlı alanı haline gelen fezlekeler hafta sonuna doğru Ankara’ya gönderilmiş olacak. Bu bilgiyi veren Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Nuri Güler, Şemdinli’de yol kesen PKK’lılarla kucaklaşan 8 BDP’li ve bir bağımsız milletvekili hakkında yürüttükleri soruşturmada ilgili kurumlardan bekledikleri müzekkerelere yanıtların geldiğini ve soruşturmanın tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. Başsavcı Güler, soruşturma kapsamında hazırladıkları fezlekelerin yazımının hafta sonuna kadar tamamlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderileceğini belirtti.

MİT ve Emniyet’ten yanıtlar geldi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yargıyla da konuştuk gereğini yapacaklar” sözleri nedeniyle ayrıca tartışma konusu olan soruşturmayla ilgili olarak Taraf ’a konuşan Başsavcı Güler, MİT ve Emniyet’e yazdıkları müzekkerelere cevapların, geçen cuma günü kendilerine ulaştığını bildirdi. Güler, “Bu hafta sonuna kadar fezlekelerimizi göndermiş oluruz” dedi. Vekiller hakkında yürütülen soruşturmada “örgüt propagandası” mı, yoksa “terör örgütüne yardım” suçlamasının mı esas alınacağıyla ilgili bilgi vermekten kaçınan Güler, “Şu an onu söylemeyeyim ancak artık müzekkere geldiği için çalışmamızı bitirebileceğiz. Hafta sonuna kadar onu da kesinleştirmiş ve açıklamış oluruz” diye konuştu. Güler daha önce de Taraf ’a yaptığı açıklamada, vekillerle PKK’lıların buluşmasının planlı olup olmadığını, MİT ve Emniyet’e yazdıkları müzekkerelerin yanıtlarına göre değerlendireceklerini dile getirmişti. Van Başsavcılığı’nın bitirme aşamasına geldiği fezlekelerde dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteyeceği BDP Milletvekilleri şunlar: Gültan Kışanak, Sabahat Tuncel, Esat Canan, Adil Kurt, Ertuğrul Kürkçü, Nazmi Gür, Halil Aksoy, Hüsamettin Zenderlioğlu. Fezleke ile dokunulması istenen sonuncu isim ise Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk.

Başbakan karar verecek

Başsavcı Güler’in bu hafta sonuna kadar tamamlanacağını belirttiği fezlekeler önce Adalet Bakanlığı’na gidecek. Bakanlık, fezlekelerde herhangi usül eksikliği belirlemezse, bunları Başbakanlığa iletecek. Fezlekelerin buradan TBMM’ye hangi hızla iletileceğine ise doğal olarak Başbakan Erdoğan karar verecek. Başbakan, konuyu soğutmak için bunları bekletebileceği gibi, isterse hızla meclise gönderip gündeme alınmasını teşvik edebilecek. Fezlekeler Meclis’te Adalet Anayasa Karma Komisyonu’nda ele alındıktan sonra yine siyasi tercihe bağlı olarak Genel Kurul’a indirilebilecek.