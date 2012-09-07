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Karayılan'dan BDP ve PKK'lıların kucaklaşma görüntülerine eleştiri

Karayılan, karşılaşmada BDP’lilerin sergilediği tutumu Kürtlerin olumlu karşıladığını ve onlar için önemli bir mesaj olduğunu söyledi

07 Eylül 2012 19:42

PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Murat Karayılan, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde BDP ve bağımsız milletvekillerinin yol kesen PKK'lılarla kucaklaşmalarıyla ilgili hem milletvekilleri hem de PKK'lıları eleştirdi.

Örgüte yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı’na konuşan Karayılan, karşılaşmada BDP ’lilerin sergilediği tutumu Kürtlerin olumlu karşıladığını ve onlar için önemli bir mesaj olduğunu söyledi. Karayılan şöyle dedi.

"Ama, bu manipülasyondan dolayı, toplumun farklı şekillendirilmesinden dolayı, Türkiye ortamı için düşünüldüğünde tabii ki aynı sonuç ortaya çıkmaz. Bu konuda bana göre BDP ’liler daha fazla Türkiye gerçeğini göz önünde bulundurmalı. Onlar öyle sanıyor ki, Türkiye toplumu, Türkiye demokratik her şeyi konuşabilir. Ama öyle değildir. Bu ülkede faşist ve ırkçı bir zihniyet iktidardadır. Bunu topluma da egemen kılmak istiyor. Böyle bir ortamda senin nerede ne yapacağını, ne konuşacağını bilmen lazım. Bu konuda daha duyarlı yaklaşımlar gerekli diye düşünüyoruz. Bence AKP bunu bilinçli abarttı, kullandı. Yoksa bir duygusallık normal bir şeydir. Fakat yine de burası Türkiye ’dir, herkes ona göre adım atmak durumundadır."

 

PKK ’lıların sorumlusu görevden alındı

 

PKK ’lı Murat Karayılan , Türkiye şartlarına gözönünde bulundurmamakla suçladığı BDP ’lilerin yanı sıra, onlara sarılan PKK ’lıları da eleştirdi. Karayılan şöyle devam etti:

"Şunu da söyleyeyim, biz o birimin davranışını da yerinde görmedik. Onun için sanırım ilgili makamlar o birim komutanını görevden almışlardır. Yine hemen hepsi için bir rapor isteme süreci de başlatılmıştır. Neden? Çünkü onlar orada bir asker gibi daha resmi durmaları gerekirken, onlar da o duygusallık fırtınasına kapılmışlardır. Daha temkinli, daha metin olabilmeliydiler diye o arkadaşlar üzerine eleştiri vardır. Bir duygusallık atmosferi oluşmuştur aslında, bir yerde anlam vermek de mümkün. Ama HPG kendi kuralları çerçevesinde o tutumu eleştiriyor."

 

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