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Gül:Terörle kucaklaşma meşru görülemez

Cumhurbaşkanı Gül, Meclis’in yeni yasama yılı açılışı nedeniyle milletvekillerine seslendi

01 Ekim 2012 18:58

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmada, ""Terörün kucaklanmasına, övülmesine ve meşru gösterilmesine müsamaha eden bir demokrasi de dünya üzerinde mevcut değildir" dedi.

İşte Gül'ün TBMM'de yaptığı konuşmanın bir bölümü:

 

'Terörle kucaklaşmak meşru görülemez'

 

Terör siyasi ve adi bir suç değil, insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Terör ülkemizde can alamaya, yürekleri dağlamaya devam ediyor. Terörle mücadele azim ve kararlılıkla sürecek. Silahlı kuvvetlerimize güvenimiz tamdır.

Teröre karşı tek yürek halindeyiz. Meclis çatısı altında yaptığımız yemine sonuna kadar sadakat göstermeliyiz. Terörün övülmesine, kucaklanmasını meşru gören bir demokrasi dünyada mevcut değildir.Terör mücadelede en büyük silahımız demokrasidir.

 

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