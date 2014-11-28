Gülben Ergen'den Deniz Seki'ye moral ziyareti

‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırılan Deniz Seki, cezaevine girdikten sonra yakınlarına "Bunca yıl bu sektörde hiç dost biriktirememişim" diye dert yanmıştı. Ancak, Gülben Ergen, özel izin alarak Deniz Seki'yi ziyaret etti. Bir süre Seki'yle dertleşen Ergen'in duygu dolu anlar yaşadığı öğrenildi.

Akşam'ın haberine göre, Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevi’nde yatan ünlü şarkıcı Deniz Seki’yi ziyarete gelen Gülben Ergen'den önce, ilk olarak Sezen Aksu bir mektup yazmış, sanatçı da "Bu buzhaneyi sımsıcak yaptı, bana yastık oldu, yorgan oldu, bu mektupla ısınıyorum" demişti.

Seki’nin bu ziyarete çok sevindiği öğrenilirken Ergen, ziyaret sonrası hesabından “Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen adamdır” yazarak Konfüçyüs’ün sözlerini paylaştı.

Twitter'dan yazmıştı!

Ergen, ‘Uçacaksın’ albümünde Deniz Seki’ye ait olan ‘Ya Ölümsün Ya Düğün’ parçasını seslendirmişti. O gün bugündür iki sıkı dost olan Ergen, Seki’nin yakalanması üzerine twitter'dan ‘Deniz cayır cayır yanarken elini kolunu sallayıp pişkin pişkin gülümseyen kim bilir ne akıllı insanlar vardır’ yazmıştı.