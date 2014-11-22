T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şarkıcı Bayhan, Deniz Seki'yi cezaevinde ziyaret edecek

Cezaevinde yattığı için Popstar yarışmasında Deniz Seki tarafından ağır bir biçimde eleştirilen Bayhan, tutuklanan Deniz Seki'yi ziyaret edecek

22 Kasım 2014 17:33

2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasında jüri üyeliği yapan Deniz Seki ile yarışmacılardan Bayhan’ı cezaevinde yattığı gerekçesiyle eleştirerek “Hapse giren adamdan sanatçı olmaz” demişti. Olaydan 11 yıl sonra Bayhan, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 6 ay boyunca polis tarafından aranan ve önceki gün yakalanarak cezaevine nakledilen Deniz Seki’yi ziyaret edeceğini açıkladı. 

Akşam'da yer alan habere göre, Bayhan, "Ateş düştüğü yeri yakar" diyerek cezaevine gidip Deniz Seki'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Bayhan devamında "Cezaevine giren herkes kendisiyle yüzleşir. Zamanı geldiğinde onu ziyaret edeceğim. Deniz Seki'yle konuşacaklarımız var" ifadelerini kullandı

 

Deniz Seki, Bayhan’a ne demişti?

 

"Bir popstarda olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz"   

ETİKETLER

deniz sekibayhancezaevitutuklandıuyuşturucu

İlgili Haberler

Deniz Seki cezaevindeki ilk gecesinde krize girdi!

168 günlük firarın ardından yakalanıp cezaevine gönderilen şarkıcı Deniz Seki ilk gecesinde ağlama krizine girdi. Bunun üzerine cezaevi psikologu çağrıldı

Deniz Seki'nin nişanlısı ilk kez konuştu

'Deniz Hanımla mümkün olan en kısa zamanda evlenmek arzusundadır'

Sezen Aksu, cezaevindeki Deniz Seki'ye mektup yazdı

Sezen Aksu, geçtiğimiz gün tutuklanarak ceza evine konan Deniz Seki için bir mektup kaleme aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24