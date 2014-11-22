Şarkıcı Bayhan, Deniz Seki'yi cezaevinde ziyaret edecek

2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasında jüri üyeliği yapan Deniz Seki ile yarışmacılardan Bayhan’ı cezaevinde yattığı gerekçesiyle eleştirerek “Hapse giren adamdan sanatçı olmaz” demişti. Olaydan 11 yıl sonra Bayhan, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 6 ay boyunca polis tarafından aranan ve önceki gün yakalanarak cezaevine nakledilen Deniz Seki’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Akşam'da yer alan habere göre, Bayhan, "Ateş düştüğü yeri yakar" diyerek cezaevine gidip Deniz Seki'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Bayhan devamında "Cezaevine giren herkes kendisiyle yüzleşir. Zamanı geldiğinde onu ziyaret edeceğim. Deniz Seki'yle konuşacaklarımız var" ifadelerini kullandı

Deniz Seki, Bayhan’a ne demişti?

"Bir popstarda olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz"