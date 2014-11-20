Deniz Seki'nin nişanlısı ilk kez konuştu

Uyuşturucu davasından hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 6 aydır aranırken, geçtiğimiz hafta sonu yakalanarak cezaevine konulan Deniz Seki'nin nişanlısı Faruk Salman, hakkındaki iddialara ilk kez yanıt verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Salman, avukatı aracılığıyla bir basın açıklaması yaptı:

Müvekkilim Faruk Salman hakkında çıkan haberlerin neredeyse tamamı gerçek dışıdır.

İlk olarak Deniz Sekinin yakalandığı evin müvekkil Faruk Salmana ait olduğu iddia edilmişse de bu iddianın hiçbir gerçeklik payı yoktur. Salman ailesinden hiç kimse müvekkilin nişanlısı Deniz Sekiyi ihbar etmemiş olup, bu konudaki haberlerin de gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Müvekkil Faruk Salmanın nişanlısı Deniz Sekinin mülkiyetinde olan ve onun bulunduğu yerden çok uzak bir yerde bulunan araç içerisinde tapu kayıt fotokopilerinin bulunduğu ve anılan tapu örnekleriyle müvekkil ve nişanlısı Deniz Sekinin yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı iddiaları da magazinsel bir kurgudan ibarettir. Zira anılan araç, uzun bir süredir Deniz Hanımın kuzeni tarafından kullanılmakta olup, araç içerisindeki hiçbir şey de müvekkil Faruk Salmana ait değildir.

Müvekkilim, Deniz Hanımla mümkün olan en kısa zamanda evlenmek arzusundadır. Ancak bu evliliğin cezaevinde gerçekleştirileceği beyanı müvekkile ait değildir. Faruk Salman, Deniz Sekinin suçsuzluğuna ve aklanacağına inanmaktadır. Ancak her iki tarafa yakışır koşullarda bir düğün düşünüldüğü için ve nişanlısının kısa sürede aklanacağı inancıyla, düğünü tercihen Deniz Seki özgürlüğüne kavuştuğunda gerçekleştirmeyi arzu etmektedirler.

Faruk Salman, kişiliğine ve hayatının özel kısmını hedef alan yayınlardan rahatsız olup bu alana saygı gösterilmesini beklemektedir.