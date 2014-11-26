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Deniz Seki, cezaevinde müziğe devam edecek

Sezen Cumhur Önal, Deniz Seki'yi cezaevinde ziyaret edip moral verdi

26 Kasım 2014 10:24

6 aylık kaçışın ardından 15 Kasım’da yakalanan Deniz Seki, cezaevinde de müzikten kopmadı. Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’nde yatan ünlü şarkıcı, cezaevinde müzik kursu açılması için dün yönetime dilekçe verdi. Seki, tutuklulara moral olacağını düşündüğü kursta kendisi de gitar dersi almak istiyor.

 

Önal da ziyaret etti

 

Deniz Seki’nin dün ünlü bir ziyaretçisi vardı. Sezen Cumhur Önal, şarkıcıyı ziyaret edip moral verdi. Önal, cezaevinin kütüphanesinde yaklaşık 1 saat süren görüşmenin detaylarını şöyle anlattı: “Deniz, bu piyasada şarkı söylemeyi bilen en iyi isimlerden biri. Yorumcu kimliğini çok seviyorum, bu nedenle ziyaretine gittim. Beni gördüğüne çok sevindi, ellerimi öptü. Sağlığı iyi ama onu üzgün gördüm. Yaptığı hatanın kendine yakışmadığını ama suçsuz olduğunu ve bunun en kısa sürede ortaya çıkacağına inandığını, umudunu yitirmediğini söyledi. Ben de kendisine kış olmadan yaz olmayacağı, hatasız kul olmayacağı gibi edebi laflar ettim, moral vermeye çalıştım. Zaman zaman gözleri doldu. Çevremizdeki memurlar da zaman zaman duygulandı. Bu arada Deniz inanılmaz kilo verip forma girmiş.”

 

O mektup bana yastık yorgan oldu

 

Sezen Aksu’nun yazdığı mektup, cezaevindeki Deniz Seki’ye moral oldu. Seki’ye mektubu ileten basın danışmanı Özgür Aras, “Söylemezsem Olmaz” programında şöyle konuştu: “Deniz, Sezen Hanım’ın mektubunu okuduğuna çok ağlamış. Mektup için ‘Bu buzhaneyi sımsıcak yaptı, bana yastık oldu, yorgan oldu, bu mektupla ısınıyorum’ dedi.”

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