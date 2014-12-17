Grinin Elli Tonu'nun yıldızı: Aileme dokunmadan önce duş alıyorum

2014'ün en çok izlenen fragmanı olarak tarihteki yerini alan Fifty Shades of Grey (Grinin Elli Tonu) filminin kahramanı Jamie Dornan ya da kısaca Mr. Grey, Elle UK dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Karnaval'daki habere göre, E. L. James'in aynı adlı romanından uyarlanan filmde, fantezi dünyası geniş Christian Grey karakterini canlandıran Dornan, filmin başrolüne seçildikten sonra, bir seks kulübüne giderek bir dominant ile iki itaatkar bireyin kendisine özel hazırladığı "şovu" izlemiş.

Daha sonra filmin de fantezi danışmanı olan o dominant karakterden ders alan Dornan, çekimlerden sonra ailesiyle bir araya gelmekte zorlandığını itiraf ediyor.

Evli ve bir çocuğu olan Dornan, eve gidip eşine ve çocuğuna dokunmadan önce uzun uzun duş alıyormuş.

Dornan'ın bu açıklamalarından sonra iyice merak edilen, yönetmen koltuğunda Sam Taylor-Johnson'ın oturduğu ve Dornan'a Dakota Johnson'ın eşlik ettiği erotik film, 13 Şubat 2015'te vizyona girecek.