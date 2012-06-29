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Kültür-Sanat

'Grinin Elli Gölgesi' bir milyon sattı

Erotik üçlemenin ilk kitabı, 11 haftada bir milyondan fazla satarak Dan Brown'un Da Vinci Şifresi'nin rekorunu kırdı

29 Haziran 2012 14:19

İngiliz yazar E.L. James'in erotik romanı Grinin Elli Gölgesi "bir milyon adet satışa en hızlı ulaşan kitap" unvanını elde etti.

Erotik üçlemenin ilk kitabı, 11 haftada bir milyondan fazla satarak Dan Brown'un Da Vinci Şifresi'nin rekorunu kırdı. Da Vinci Şifresi bu rakama 36 haftada ulaşmıştı.

Kitap, ayrıca haftada 397.889 kağıt baskı satarak, JK. Rowling'in Harry Potter serisinden "Ozan Beedle'ın Hikayeleri'ni" de geçti.

"Grinin Elli Gölgesi" kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en çok satan 32inci kitap.

İnternet üzerinden satış yapan Amazon sitesi de, ilk defa bir kitabın elektronik baskısının bir milyon kez indirildiğini açıkladı.

Kitap, milyarder işadamı Christian Grey ve saf bir edebiyat öğrencisi olan Anastasia Steel arasında geçen şehvetli ilişkiyi ele alıyor.

Yazar El James'in üçlemesi, şu ana kadar Amerika ve Kanada'da da toplam 15 milyon kopya satarak, İngiltere'de olduğu gibi, en çok satan kitap ünvanına erişti.

 

BBC Türkçe

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