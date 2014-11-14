'Grinin Elli Tonu'ndan yeni fragman

Tüm dünyada çok satanlar listesini zorlayan "Grinin Elli Tonu" (Fifty Shades of Grey) kitabının aynı isimle beyazperdeye uyarlanan filminin Türkçe altyazılı yeni bir fragmanı yayınlandı.

Hürriyet'in haberine göre, bir fenomene dönüşen Christian Grey ve Anastasia Steele rollerini; Jamie Dornan ve Dakota Johnson canlandırıyor. Yönetmenliğini Sam Taylor-Johnson’ın üstlendiği film, 13 Şubat 2015’te vizyona girecek. Filmin senaryosu ise Kelly Marcel’e ait.

İngiliz yazar E.L. James'in çok satanlar listesinden inmeyen aynı adlı romanından uyarlanan filmin konusu şöyle:

"Bir edebiyat öğrencisi olan güzel Anastasia Steele, çekici bir iş adamı olan Christian Grey ile bir röportaj gerçekleştirir. Görüşmeye gittiğinde karşısında, tavırları ve çekiciliği ile baş döndüren bir adam bulur. Aşk ve ilişkiye biraz mesafeli duran Anastasia, bu zengin ve yakışıklı adamın cazibesine karşı koyamaz ve kendisini çekimine bırakır. Fakat hayatta her şeye karşı doyum noktasına ulaşmış olan Grey'in ilişki ve seks söz konusu olunca kimsenin bilmediği gizli sırları vardır. Genç kız karşısındaki adamla şehvetin bilmediği yollarına da sapacak mıdır?"

İlk fragmanı Temmuz'da yayınlanan filmin, Türkçe altyazılı son fragmanı şöyle: