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Kültür-Sanat

'Grinin Elli Tonu'nun kadrosu belli oldu

Geçtiğimiz yılın en çok ses getiren romanlarından 'Grinin Elli Tonu'nun sinema uyarlamasında boşrolü üstlenecek oyuncular seçildi

03 Eylül 2013 17:14

E.L. James'in, iki bölümük bir 'Alacakaranlık' hayran hikayesi olarak başlayıp sonradan bağımsız bir romana dönüşen ve özellikle kadınlar tarafından çok okunan kitabı 'Grinin Elli Tonu', popülerliğini değerlendirerek beyaz perdeye sıçramakta gecikmedi.
Romanın okuları tarafından merakla beklenen oyuncu kadrosuysa yazar tarafından duyuruldu.
65 milyonun üzerinde satan romanın sinema uyarlamasında, Anastasia Steele karakterini Dakota Johnson, Christian Grey karakterini ise Charlie Hunman canlandıracak.
24 yaşındaki Johnson, 'Social Network' ve '21 Jump Street' filmlerinden; Hunman ise popüler dizi 'Sons of Anarchy'deki rolüyle tanınıyor. Bu roller için daha önce Mila Kunis, Emma Watson, Ian Somerhalder ve Robert Pattinson isimleri geçmişti.
Üçlemenin ilk kitabı 'Grinin Elli Tonu', 1 Ağustos 2014’de ABD’de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini 46 yaşındaki Sam Taylor-Johnson üstlenecek.
E.L. James’in kaleme aldığı erotik kitap üniversite öğrencisi Anastasia Steele ile milyoner iş adamı Christian Grey arasındaki tutkulu aşkı anlatıyor. BDSM ve harcore içeriğe sahip kitap bazı çevreler tarafından 'anne pornosu' olarak da tanımlanıyor; zira okuyucuların çoğunluğunu 40 yaş civarı kadınlar oluşturuyor.

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