Greenpeaece üyesi Gizem, Murmansk’tan St. Petersburg’a gönderildi

Greenpeace’in diplomatik kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Rusya’da gözaltında bulunan 28 Greenpeace aktivisti ile 2 serbest gazeteci Murmansk kentindeki gözaltı merkezinden St. Peterbursg’daki bir hapishaneye aktarıldı. Greenpeace avukatları bu kararın nedenini henüz bilmiyor.

Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kumi Naidoo, konuyla ilgili olarak, “Gözaltında bulunan arkadaşlarımızın artık ailelerine geri dönüp hayatlarına devam etmeleri gerekiyor. St. Peterburg’da Murmansk gibi 6 hafta sadece gece yaşanmıyor. Bu durumda aile ve konsoloslar artık daha rahat ziyaret edebilecekler. Ancak farklı hapishanedeki durumun Murmansk'tan daha iyi olacağına dair bir garanti yok, hatta daha da kötü olabilir. Ne olursa olsun, Murmansk'ta tutuklu bulunan 30 barışçıl kişinin hapiste bir gün daha kalması için hiçbir gerekçe yok. Onlar, hepimizi korumak için eylemde bulunan düşünce suçluları ve bir an önce serbest bırakılmalılar" dedi.

Murmansk’taki hücre fotoğrafları yayımlandı

Bugün Greenpeace, tutukluların bir ayı aşkın süre tutulduğu Murmansk hapishanesinden fotoğraflar yayımladı. Fotoğraflarda hücrelerin küçüklüğü ve kaldıkları şartların detayları görülebiliyor.

Korsanlık suçlaması düşmedi

Bugün Greenpeace’ten yapılan açıklamaya göre ayrıca, Rusya, geçtiğimiz hafta yapılan açıklamanın aksine, Greenpeace’in 28 eylemcisi ve 2 serbest gazeteci hakkındaki korsanlık suçlamasını hala kaldırmadı.

Rusya Soruşturma Komitesi geçtiğimiz hafta korsanlık suçlamasının düşeceğini ve holiganlıkla (kamu düzenini bozmak) değiştirileceğini açıklamıştı. Ancak tutuklu bulunan 30 kişi bu hafta holiganlık suçlaması için komitenin karşısına çıktığında, korsanlık suçlamasının hala düşürülmediği ortaya çıktı. Tutuklu 30 kişi şu anda hem korsanlık hem de holiganlıkla suçlanıyor. Bu da eylemci ve gazetecilerin, arka arkaya 15 ve 7 yılla suçlanabileceği anlamına geliyor.

Greenpeace’in Arctic Sunrise gemisinde bulunan 30 kişi, 18 Eylül’de Rusya’da petrol arama platformuna yapılan barışçıl bir eylem sonrası gözaltına alınmıştı ve o günden beri Murmansk’ta gözaltında tutuluyorlardı.