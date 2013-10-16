Greenpeace üyesi Gizem Akhan’ın kefaletle serbest bırakılması reddedildi

Gülçin Şahin / Rusya

19 Eylül’de Greenpeace’in barışçıl eylemi sırasında gözaltına alınan Gizem Akhan’ın kefaletle serbest bırakılarak tutuksuz yargılanması talebi mahkeme tarafından reddedildi. Böylece, gözaltında bulunan 30 kişi arasında kefaletle serbest bırakılması reddedilenlerin sayısı 13’e çıkmış oldu. Diğer 17 kişi hakkındaki kararların da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Şu an gözaltında bulunan 30 kişi de korsanlıkla yargılanıyor. Eğer bu suçlama cezaya dönüşürse, Rusya ceza hukukuna göre 15 yıla kadar hapis getirebiliyor. Murmansk’ta bulunan Lenin Bölge Mahkemesi, soruşturma devam ederken, bu 30 kişinin en erken 24 Kasım’a kadar gözaltında kalabileceğine karar verdi. Greenpeace avukatları ise gözaltında yargılanma kararına itiraz etti.

‘Kızımın yanındayım’

Gizem Akhan’ın annesi Tülay Akhan, bu hafta başında Türkiye kamuoyuna yazdığı mektupta herkesi Gizem’in ve Rusya’da göz altında bulunan diğer 29 kişinin serbest bırakılması için destek olmaya çağırmıştı. Kuzey Buz Denizi’nde petrol sondajı yapmaya çalışan Gazprom adlı şirkete karşı barışçıl bir protestoda yer aldığı için kızının elleri kelepçeli, demir parmaklıklar ardında yargılanması karşısında yaşadığı şoku dile getiren Akhan, “dünyanın geleceği için hepimiz adına adımlar atan, yollara düşen, dirayetli duran bu insanlar ceza almamalılar. Bu bayram yanımda olamasa da ben kızımın yanındayım” dedi. Gizem’in kendisine yazdığı mektuptan da söz eden Tülay Akhan, Gizem’in mektubunda “Dünyanın her yerinden bize mesajlar göndermişler, dün okuduk. Güney Afrika, Amerika, Meksika… Arkamızdaki desteği, insanların bizim için çalıştığını duydukça rahatlıyoruz. İyi olduğunuzu, desteklediğinizi bileyim. Şu an için tek ihtiyacım olan bu” yazdığını söyledi.



Dünya çapında destek büyüyor



Rusya’da göz altında bulunan 28 eylemci, 1 serbest fotoğrafçı ve 1 kameramanın serbest bırakılması için bugüne dek dünya çapında 1 buçuk milyona yakın insan Rusya büyükelçiliklerine mektup gönderdi.

Destek olmak için www.greenpeace.org/freeouractivists.org adresi üzerinden siz de mektup gönderebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için:

Gülçin Şahin, Greenpeace Akdeniz İletişim Sorumlusu, 0 530 963 10 91

gsahin@greenpeace.org