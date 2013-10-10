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Dünya

'Greenpeace gemisinde uyuşturucu' iddiası

18 Eyül'de gözaltına alınmış, gemileri Arctic Sunrise'a da Rus sahil koruma teşkilatınca el konulmuştu. Eylemciler geçen hafta korsanlık suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmişlerdi

10 Ekim 2013 10:21

Aralarında Türk vatandaşı Gizem Akhan'ın da bulunduğu 30 aktivisti tutuklayan Rusya, Greenpeace'e ait gemide uyuşturucu bulunduğunu iddia etti.

Rus şirketi Gazprom’un Kuzey Kutup bölgesindeki sondaj faaliyetlerinin protesto edilmesinin ardından üyeleri tutuklanan Greenpeace'e şok bir suçlama geldi.

Organizasyona ait gemide araştırma yapan Rus makamları, uyuşturucu bulduklarını iddia etti.

Aralarında Türk vatandaşı Gizem Akhan'ın da bulunduğu 30 aktivistin tutuklanmasının ardından, Greenpeace'e ait ‘Arktik Sunrise’ adlı gemide arama yapan Rus yetkililer, aralarında morfin ve afyon da bulunan bazı uyuşturuculara el koyduklarını açıkladı.

Rus makamların iddiasına yanıt gecikmedi. Greenpeace yönetimi, Rus makamlarının iddialarını karalama kampanyası olarak niteledi ve morfinin deniz hukukunun şart koştuğu tıbbi malzemeler arasında olduğunu belirtti.

Greenpeace örgütüne üye 28 eylemciyle 2 gazeteci, Rus doğalgaz şirketi Gazprom'a ait bir doğalgaz platformu önünde yaptıkları eylemin ardından 18 Eyül'de gözaltına alınmış, gemileri Arctic Sunrise'a da Rus sahil koruma teşkilatınca el konulmuştu. Rusya'da bu tarihten beri gözaltında tutulan eylemciler geçen hafta korsanlık suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmişlerdi.

Rusya kanunlarına göre suçlu bulunmaları halinde eylemciler 15 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

 

Başkandan mektup

 

 

Öte yandan Greenpeace örgütü Başkanı Kumi Naidoo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazarak, Rusya'da gözaltına alınan örgüt üyeleri konusunda Moskova'da toplantı yapılması talebinde bulundu.

Naidoo, söz konusu talebi içeren mektubunda ayrıca, Rusya'nın liman kenti Murmansk'ta gözaltında tutulan 30 örgüt eylemcisine kefil olmak istediğini iletti.

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