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Çevre

Greenpeace üyelerine yönelik 'korsanlık' suçlaması düştü

Greenpeace’in 30 eylemcisine yönelik korsanlık suçlamaları düştü, eylemcilerin bunun yerine kamu düzenini bozmak suçlamasıyla yargılanacak

23 Ekim 2013 23:59

Rus internet haber sitesi Lenta, yeni suçlamayla zanlıların en fazla 15 değil en fazla yedi yıl hapis cezasıyla yargılanabileceğini belirtiyor.
Eylül ayında bir grup Greenpeace eylemcisi, Rusya’nın kuzey kutbundaki petrol arama çalışmalarını durdurmak için Rusya’ya ait bir petrol platformuna çıkmaya çalışmıştı.
Bunun üzerine Rus güvenlikçiler Greenpeace'in Arctic Sunrise adlı gemisine el koymuş ve eylemciler tutuklanmıştı.
Eylemcilere korsanlık suçlaması yöneltilmişti.
Geçen hafta Nobel ödüllü 11 isim, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e iki bağımsız gazeteciyle çevre örgütü Greenpeace'ın 28 üyesi hakkındaki suçlamaları düşürmesi çağrısında bulunmuştu.
Söz konusu eylemci ve gazeteciler, geçen ay Kuzey Kutup Bölgesi'nde petrol arama çalışmalarına karşı düzenledikleri protesto eylemi sırasında gözaltına alınmışlardı.
Eylemcilerin bugüne kadar kefaletle serbest bırakma başvuruları reddedilmişti.
(BBC Türkçe)

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