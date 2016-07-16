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15 Temmuz Darbe Girişimi

Gözaltına alınan Tuğamiral Demirhan'a telsiz veren Eski Emniyet Müdürü böyle görüntülendi

Hasan Basri Dağdelen'in Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Atilla Demirhan'a telsiz verdiği için bu hale getirildiği ileri sürüldü

16 Temmuz 2016 12:45

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla darbe girişiminde bulunduğu öne sürülen Mersin Garnizon Komutanı ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan gözaltına alınırken, kelepçelenen Demirhan'a telsiz verdiği ileri sürülen Güvenlik Şube Eski Müdürü Hasan Basri Dağdelen'in yüzünün kanlar içinde gözaltına alınması dikkat çekti.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yıldırım, Mersin Garnizon Komutanı ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan’ın gözaltına alınmasına karar verdi.

DHA'nın haberine göre; Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan, lpolis telsizinden sıkıyönetim garnizon komutanı olduğunu belirterek, Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve İlçe Kaymakamlarının gözaltına alınması anonsu geçti.

Başsavcılığın gözaltı kararının ardından Demirhan’ın makamının bulunduğu liman içindeki komutanlık karargahı polis tarafından ablukaya alındı.

Polis, karargahın liman içinde bulunmasından dolayı liman A-B-C-D kapılarında konuşlandı. Giriş ve çıkışları kontrolü altına alan ekipler, Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan’ı gözaltına aldı. Bu sırada karargaha girmek isteyen 2 asker de polis tarafından gözaltına alındı. Tuğamiral, kelepçelenerek adliyeye götürüldü.

 

Telsiz kullandırdığı gerekçesiyle dövüldü mü?

 

Ekipleri karargaha giderek Nejat Atilla Demirhan ile görüştüğü ve kendisine ait polis telsizi kullanması için verdiği iddia edilen Güvenlik Şube Eski Müdürü Hasan Basri Dağdelen’i de gözaltına aldı.

Zırhlı araç ile Emniyet Müdürlüğüne getirilen Dağdelen’in yüzünün kanlar içinde olduğu görüldü.

 

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