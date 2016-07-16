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15 Temmuz Darbe Girişimi

Emniyet: Jandarma Genel Komutanlığı'nda 16 asker ölü ele geçirildi, 250'ye yakın gözaltı var

Türkiye genelinde 750'nin üzerinde asker gözaltına alındı

16 Temmuz 2016 11:07

Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Ankara'da Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı'nda 16 askerin ölü ele geçirildiğini açıkladı. Lekesiz, yaklaşık 250 askerin de gözaltına alındığını belirtti. 

Lekesiz'in açıklaması şöyle:

"Ankara'da Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı bu asilerin, isyancıların kontrolüne geçmişti. Buradan Türkiye'deki 81 ilin jandarmasını sevk ve idare edip darbe çabası içindeydiler. Etrafları sarıldı. Akşamdan beri orada çatışma devam ediyor. Hemen hemen sonuçlanmak üzere. Şu ana kadar orada darbe girişiminde bulunan asi askerlerin 16 tanesi ölü ele geçirildi. 250'ye yakını gözaltına alındı."

Dün akşam saatlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde cuntacı bir grup, Genelkurmay Başkanlığı'na akredite gazetecilere gönderdiği e-mail ile ülke yönetimine el koyduğunu açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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