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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimi sonrası dolar 3 lirayı geçti

Bu girişim öncesinde dolar 2,88 seviyesindeydi

16 Temmuz 2016 09:41

Türkiye'deki askeri darbe girişiminin ardından Türk Lirası dolar karşısında resmen çakıldı. Bu girişim öncesinde 2,88 seviyesinde olan dolar, girişimin ardından 3,04 seviyesine kadar yükseldi.

Akşam saatlerinde 2,88 dolar civarında olan dolar kuru, Başbakan Binali Yıldırım'ın özel bir televizyon kanalında bu durumun bir askeri kalkışma olduğunu söylemesi veTSK'dan yönetime el konulduğu haberinin gelmesiyle kur 3,04'ün üzerini gördü.

TL bu şekilde dolar karşısında son iki ayın en büyük düşüşünü yaşadı.

MarketWatch sitesinin verilerine göre, dolar uluslararası piyasalarda şu saatlerde 3,01 seviyesinden işlem görüyor. 

Dolar açıklamaların etkisiyle yüzde 5,5 değerlendi. 

TL, Euro karşısında da çakıldı ve yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. 

Reuters'ın haberine göre, ABD borsaları darbe girişimi öncesi kapandı ancak vadeli borsalarda Türkiye'deki gelişmelerin etkisiyle düşüş olduğu ifade edildi.

 

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