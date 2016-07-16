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15 Temmuz Darbe Girişimi

İşte AA'nın açıkladığı darbe girişiminde bulunan askerlerin listesi

Darbe girişimini Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse’nin planladığı öne sürüldü

16 Temmuz 2016 10:47

Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan kaynaklar Darbe girişimini Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse’nin planladığı öne sürüldü.

AA'ya konuşan askeri kaynaklar, İstanbul ve Ankara'daki askeri darbe girişiminin görevden alınan Albay Köse başkanlığında planlandığını kaydetti. Albay Köse'nin yanı sıra Albay Mehmet Oğuz Akkuş, Binbaşı Erkan Ağın gibi isimlerin olduğu iddia edildi.

Bu arada darbe girişimini gerçekleştiren askerlere yönelik operasyon başlatıldığı ve bir kısmının gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimini planlayanların, çoğunluğu Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklerde olmak üzere farklı askeri birlik ve yurtdışı askeri ateşeliklerde görev alacak yeni isimlerin yer aldığı bir atama listesini oluşturduğu öne sürüldü.

Liste şöyle:

 

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