Gözaltına alınan Özgür Gündem çalışanı hastaneye kaldırıldı!

<p><span style="line-height:1.5;">Özgür Gündem’in dün gözaltına alınan editörlerinden Bayram Balcı’nın hastaneye sevk edildiği öğrenildi.</span></p>\r\n\r\n<p><span style="line-height:1.5;">2 hafta önce sağlık sorunlarından ötürü ciddi bir ameliyat geçirdiği öğrenilen Balcı’yı darp edilerek gözaltına almıştı.</span></p>\r\n\r\n<p><span style="line-height:1.5;">Dünden bu yana ilaçlarını alamadığı öğrenilen Balcı'nın hastaneye kaldırıldırıldığı bildirildi.</span></p>\r\n\r\n<p><span style="line-height:1.5;">Balcı’nın yanı sıra gözaltında bulunan Özgür Gündem çalışanlarından <strong>M.Ender Öndeş</strong> ve <strong>Fırat Yeşilçınar’</strong>ın da ilaçlarını kullanamadığı için sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.</span></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/ozgur-gundemin-eski-yayin-yonetmeni-eren-keskin-ne-olursa-olsun-savciliga-gidip-ifade-verecegim,355437"><span style="line-height:1.5;">Özgür Gündem'in eski yayın yönetmeni Eren Keskin: Ne olursa olsun savcılığa gidip ifade vereceğim</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/kapatilan-ozgur-gundemin-yazarlarina-operasyon-asli-erdogan-gozaltinda-ragip-zarakolunun-evi-basildi,355426"><span style="line-height:1.5;">Kapatılan Özgür Gündem'in yazarlarına operasyon; Aslı Erdoğan gözaltında, Ragıp Zarakolu'nun evi basıldı</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/kapatilan-ve-20-calisani-gozaltina-alinan-ozgur-gundem-boyun-egmeyecegiz-susturamazsiniz,355415"><span style="line-height:1.5;">Kapatılan ve 20 çalışanı gözaltına alınan Özgür Gündem: Boyun eğmeyeceğiz, susturamazsınız</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/ozgur-gundemin-imtiyaz-sahibi-eski-yayin-yonetmeni-ve-yazarinin-evine-baskin,355355"><span style="line-height:1.5;">Özgür Gündem’in imtiyaz sahibi, eski yayın yönetmeni ve yazarının evine baskın</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/ozgur-gundeme-polis-baskini-calisanlari-gozaltina-alindi-gazetenin-kapisina-muhur-vuruldu,355336"><span style="line-height:1.5;">Özgür Gündem'e polis baskını; çalışanları gözaltına alındı, gazetenin kapısına mühür vuruldu!</span></a></p>\r\n