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Gündem

Gözaltına alınan Özgür Gündem çalışanı hastaneye kaldırıldı!

2 hafta önce ameliyat olan Bayram Balcı, dün darp edilerek gözaltına alınmıştı

17 Ağustos 2016 21:44

Özgür Gündem’in dün gözaltına alınan editörlerinden Bayram Balcı’nın hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

2 hafta önce sağlık sorunlarından ötürü ciddi bir ameliyat geçirdiği öğrenilen Balcı’yı darp edilerek gözaltına almıştı.

Dünden bu yana ilaçlarını alamadığı öğrenilen Balcı'nın hastaneye kaldırıldırıldığı bildirildi.

Balcı’nın yanı sıra gözaltında bulunan Özgür Gündem çalışanlarından M.Ender Öndeş ve Fırat Yeşilçınar’ın da ilaçlarını kullanamadığı için sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

 

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