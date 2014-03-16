Gösterilerde hayatını kaybeden polisin babası: Berkin de Burakcan da benim evladım

Elazığ Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki Batı Sitesi Camisi yanındaki taziye evinde taziyeleri kabul eden acılı baba Süleyman Küçüktağ, İstanbul 'da yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın da Burak Can Karamanoğlu'nun da kendi evladı sayıldığını söyledi. Oğlu ile Elvan ve Karamanoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Küçüktağ, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunarak, "Neden olsun bunlar. Bu sokak olaylarının bir an önce durdurulması lazım. Ahmetler şehit olmasın" dedi.

Küçüktağ, oğlunun kalp sorunu olup olmadığının sorulması üzerine, "Hayır, çocuğumun hiçbir sorunu yoktu. Zaten çocuğum asayiş de bile değildi. Kendisi masa başında bir memurdu, seçimler nedeniyle kendisine 20 günlük mü bir aylık mı dış görev verdiler. Ne diyelim Allah'ın takdiri. Allah sabrımızı arttırsın. Vatan sağ olsun" diye konuştu.Şehidin dayısı Fethi Dağ ise Küçüktağ ailesinin fakir Anadolu insanları olduğunu söyledi. Baba Küçüktağ'ın işçi emeklisi olduğunu ve oğlunu alın teriyle okuttuğunu belirten Dağ, "Sokakta halk adına çalışanlar, çarpışanlar, etrafı yıkanlar, lütfen bunu dikkate alın; giden sizden biriydi, Anadolu'nun mazlum, fakir fukara ailesiydi" dedi.

Berkin de Ali İsmail de Ahmet de...

Dağ, "Berkin de bizim çocuğumuz, Allah rahmet etsin. Ali İsmail Korkmaz da bizim çocuğumuz. Ahmet de bizim çocuğumuz. Biliyorum, Türkiye üzülüyor ama biz yanıyoruz. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın, Allah sabrımızı arttırsın" ifadesini kullandı.

Böyle kaç çocuk var

Bu milletin çok iyi bir evladını kaybettiğini dile getiren Dağ, "(Ahmet Küçüktağ'ın) Kuzeni bir müzik CD'si hediye ediyor. (Küçüktağ) Soruyor, 'nereden getirdiniz bunu?' (Kuzeni) 'İnternetten indirdik' diyor. 'Bunun bandrolü ödenmemiş, ben bunu kullanmam diyor.' Ben soruyorum şimdiki aydınlara, böyle çocuk bu ülkede kaç tane var" diye konuştu.

Birbirimizi kırmayalım

Ahmet Küçüktağ'ın çok idealist bir insan olduğunu, Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra girdiği üniversite sınavından yüksek puan aldığını belirten Dağ, "Fen Edebiyat Fakültesini İnönü Üniversitesi'nde okudu. Biliyorsunuz, edebiyat fakültelerinden mezun olanlara formasyon gerekiyor. Yeğenime 'Dayın rektörü tanıyor, söyleyelim de senin formasyonunu yaptıralım' demişler, 'Hayır, ben kabul etmem, kimsenin hakkını yemem' demiş. Kaybettiğimiz çocuk böyle birisi" dedi.

Aynı türkülerle coşuyoruz...

Sokaklarda gösteri yapanlara seslenen Dağ, "Yazıktır, bu ülke bizim. Bakın şu anda burada Kürdü var, Zazası var, Türk'ü var, Karadeniz'den geleni var. Biz aynı türkülerle coşuyoruz, düğünümüzü yapıyoruz. Aynı mezarlıklara gömülüyoruz, bakın aynı şekilde cenazelerimiz kaldırılıyor. Lütfen evlerinize çekilin. Annelerinizi, babalarınızı dinleyin. Birbirimizi kırmayalım, üzmeyelim. Birbirimize yaşanır ortam oluşturalım. Hep beraber bu güzel ülkede yaşayalım" şeklinde konuştu.

Tunceli'deki Şehit Nahit Bulut Polis Merkezine ve önünde bulunan zırhlı araçlara 12 Mart akşamı taş, havai fişek ve molotofkokteyli atan gruba müdahale esnasında, zırhlı araç içerisinde bulunan ve kalp krizi geçiren polis memuru Ahmet Küçüktağ (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Küçüktağ'ın cenazesi, memleketi Elazığ'da toprağa verilmişti.