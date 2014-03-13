Olaylı gecede 1'i polis, 2 kişi hayatını kaybetti

Berkin Elvan’ın cenaze töreninin yapıldığı Okmeydanı semtinde dün gece saat 22.00 sıralarında silah sesleri duyuldu. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği açıklandı.

DHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Okmeydanı sakini oldukları belirtilen bir grup, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde toplanarak tekbir getirmeye başladı. Gruptakilerden bazılarının ellerinde sopa olduğu görüldü. Bu grup ile, Okmeydanı’nda Berkin Elvan ailesinin evinin çevresinde bekleyen başka bir grup karşı karşıya geldi. Kavga esnasında silah sesleri de duyuldu. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, biri de Kasımpaşa'daki Deniz Hastanesi’ne kaldırıldı. Başından yaralanan ve Deniz Hastanesi'nde tedavi altına alınan Burak Can Karamanoğlu kurtarılamadı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kişilerden birinin elinden, diğerinin ise sırtından yaralandığı ileri sürüldü. AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, olayda ölen gencin 22 yaşında olduğunu açıkladı ve olay sırasında bölgede polisin olmadığını belirtti.

İstanbul Valiliği'nden Okmeydanı açıklaması

Olayın ardından İstanbul Valiliği internet sitesinden açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"Bu akşam saat 22.30 sularında Beyoğlu ilçesi, Kulaksız Dörtyol mevkii, Çeşme Durağı mıntıkasında iki gurup arasındaki sözlü sataşmaların daha sonra silah kullanılan bir kavgaya dönüşmesi sonucunda 1992 doğumlu Burak Can Karamanoğlu adlı genç hayatını yitirmiş, yine bu silahlı saldırı sonucu 1983 doğumlu Hüseyin Taşbaşı el ayasından, Ramazan Gün ise karın boşluğundan yaralanmış olup yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Fail ya da faillerin yakalanması yönünde emniyet birimlerimiz tarafından çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden Burak Can Karamanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi paylaşıyor, yaralı yurttaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimle acil şifalar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tunceli'de polis şehit oldu

Tunceli'de de bu gece çıkan olaylarda biber gazından etkilenen bir polis memuru kurtarılamayarak şehit oldu. Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Erdem Kaya, gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan polis memurunun şehit olduğunu açıkladı. Olayın ardından Twitter hesabından açıklama yapan Tunceli Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz ise, "Bir evladımızı, polis memur Ahmet Küçüktağ'ı görevli olduğu ekip otosu içinde aniden fenalaşması sonucu kaybettik. Başımız sağolsun. Kamuoyunda gazdan etkilenerek rahatsızlandığı şeklinde yanlış bilgiler dolaşmaktadır. Kurumum tarafından bu yönlü bir bilgi edinilmiş değildir. Birlikte görev yapan ekip arkadaşları gece boyunca gazlı ortama girmedikleri ve gaz maskesi takmaya hiç ihtiyaç duymadıklarını söylemiştir" dedi.

Beyoğlu Ülkü Ocakları'ndan açıklama

Beyoğlu Ülkü Ocakları'ndan açıklama Gezi Parkı odaklı olaylarda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan için düzenlenen cenaze töreninin ardından yapılan gösteriler sırasında dün gece çıkan ve Burak Can Karamanoğlu'nun (22) hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayların, Beyoğlu Ülkü Ocakları ile ilişkisi olmadığı belirtildi.

Beyoğlu Ülkü Ocakları'nın resmi facebook sayfasında yer alan açıklamada, "Okmeydanı Dörtyol'da çıkan çatışmaların Beyoğlu Ülkü Ocakları'yla ilişkisi yoktur. Ülkücü camianın ismini bu tür provakatif eylemlere karıştıranları şiddetle kınıyor, ülküdaşlarımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini rica ederiz" denildi.