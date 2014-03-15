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Medcezir'de Berkin Elvan göndermesi

Star TV'de yayınlanan Medcezir dizisi, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirerek Türkiye'yi yasa boğan Berkin Elvan'ı unutmayarak bir sahnede elinde ekmek olan bir çocukla göndermede bulunuldu

15 Mart 2014 16:34

Gezi olayları sırasında yaralanıp 9 ay sonra da hayatını yitiren Berkin Elvan, TV dizilerinde de anıldı. Star TV'de ekrana gelen Medcezir adlı dizinin dün gece yayınlanan bölümüne 14 yaşında son yolculuğuna uğurlanan Berkin Elvan'a gönderme yapan sahne damgasını vurdu.

Dizide Barış Falay'ın canlandırdığı Avukat Selim karakteri yoldan elinde ekmekle gecen çocuğa; "Aslan yavrusu yoldan değil kenardan yürü, başına bir şey gelmesin; ne çıkacağı belli olmaz" dedi. Dizi izleyicileri bu sahnenin ekrana gelmesinden sonra sosyal medyada mesajlar yağdırdı. Herkes senarist Ece Yörenç başta olmak üzere dizide emeği geçen herkese "teşekkür" mesajları yağdırdı.

İşte Medcezir'deki o sahne:

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