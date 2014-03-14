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Ankara'da Berkin Elvan protestosuna polis müdahalesi

Çeşitli STK'lar Kızılay Meydanı'na yürümek istedi ancak polis gruba müdahale etti

14 Mart 2014 23:57

Ankara'da Berkin Elvan'ın hayatını kaybetmesini protesto eden grup, Kuğulu Park'ta toplandı. Çeşitli STK'lardan oluşan grup, buradan Kızılay Meydanı'na yürümek istedi. 
 
Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde grubun çevik kuvvet ekipleri tarafından kesildi. Polis, gruba dağılmaları yönünde uyarı yaptı. Grubun dağılmaması üzerine tazyikli suyla müdahalede bulundu. Bazı vatandaşlar, polisin müdahalesine tepki gösterirken, bazı vatandaşlarla da cama çıkarak tencere tavayla ses çıkarma eylemi yaptı. Grup daha sonra ara sokaklara dağıldı. 

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