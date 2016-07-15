Görgü tanıkları Nice saldırısını anlatıyor: Saldırganla yüz yüze geldim, çok öfkeliydi

Fransa'nın Nice kentindeki Bastile günü kutlamalarında bir kişi kullandığı kamyonu kalabalığın üstüne sürerek en az 84 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Görgü tanıkları, kamyonun insanları ezmesi, polisin saldırganı vurması ve olay sırasında yaşanan panik halini anlattı.

"Ona, kamyonunun altında ölü birçok insan olduğunu söylemeye çalışıyordum"

Nader El Shafei BBC'ye, çatışma anından önce yaklaşık bir dakika boyunca saldırganın yüzüne baktığını söyledi.

El Shafei olayın başta bir kaza olduğunu sandığını anlattı:

"Başta, bunun yalnızca bir kaza olduğunu düşündük. Ancak daha sonra silahını çektiğini ve koşarak ona doğru gelen bir grup polise ateş etmeye çalıştığını gördüm.

"Yaklaşık bir dakika boyunca yüzüne baktım. Ama bana bakmıyordu. Pencereden dışarı bakıyordu ve çok öfkeli görünüyordu.

"Ona bağırmaya devam ettim. Ona el sallıyordum. Ona, kamyonunun altında ölü birçok insan olduğunu söylemeye çalışıyordum. Ancak kamyonun dışındaki kimseyle ilgilenmedi.

"Polis onu anında öldürdü. Müzakere etmeyi beklemedi. Ona hemen ateş açtılar."

"Bazı inşalar kaçmak için denize atladı"

Bölgesel milletvekili Eric Ciotti Europe 1 radyo kanalına, bir kişinin kamyona atlayarak onu durdurmaya çalıştığını gördüğünü söyledi:

Nice saldırısı

"Tam o anda polis teröristi etkisiz hale getirebilecek durumu elde etmişti. Katilin yolunu kesen kadın polisin bakışını unutmayacağım."

Ciotti, bazı insanların kaçmak için denize atladığını da söyledi.

"Yerler cansız bedenlerle doluydu"

İki kızıyla Nice'te tatilde bulunan ABD vatandaşı Julie Holland Guardian'a, kamyonun son hızla gezintideki insanların üzerine gittiğini gördüğünü söyledi:

"Çığlıklar duyduk ve insanlar restorana doğru kaçmaya başladı. Mutfakta, bir ocağın arkasına saklandık.

"Silah sesleri biter bitmez arka kapıdan çıkarak sokağın alt tarafındaki bir otele girdi. Sonunda, saat 03.00 civarında bir polis otelimize kadar bize eşlik etti. Her yerde cesetler vardı. Kızlarım cansız bedenleri gördü."

"Kötü bir şaka yapılıyor sandım"

Kanada'dan Pouya BBC'ye, hava fişek gösterisi ve caz konserinin yer aldığı festivalin tadını çıkarırken çığlıklar duyduğunu ve insanların farklı yönlere kaçtığını gördüğünü söyledi:

"Ne olduğunu bilmiyordum. Hareket etmedim. Birileri bir tür kötü bir şaka yapıyor sandım.

"Daha sonra kamyonun bana doğru geldiğini gördüm. Yaklaşık 45 metre uzaktaydı. Bundan sonra bilinçli bir şekilde düşünmedim. Bedenim nöbeti devraldı. Zaman yavaşladı, koştum. Ve Tanrı'ya yoldan çıkabildiğim için teşekkür ettim."

"Apartmana kaçıp tüm zillere bastık"

Kuzey İrlanda'dan Paddy Mullan BBC'ye, hiç böylesi bir korkuya şahit olmadığını söyledi ve özetle şunları aktardı:

"Kamyon kaldırıma çıktı ve sonrasında duyduğunuz çarpma, bağırma ve çığlık atma sesleriydi.”

"Büyük bir karmaşa vardı. Yanlış yönlendirme vardı. Zira ne olduğunu, neden olduğunu bilmiyorduk."

Mullan, kız arkadaşıyla birlikte bir apartman kaçtıklarını belirtti:

"Apartman dairlerine girmek için dışarıdaki tüm zillere basıyorduk. Sonuna içeri girdik."

"Kalabalık nerede yoğunlaşmışsa direksiyonu oraya kırıyordu"

Yerel gazete Nice Matin'de çalışan gazeteci Damien Allemand, saldırı sırasında kalabalıkların en ön sırasında olduğunu ve havai fişek gösterisini seyrettiğini aktarıyor.

Allemand, önce çığlıkların yükselmeye başladığını belirtiyor ve "Saniyeler sonra çok büyük beyaz bir kamyon hızla üzerimize gelmeye başladı. Kalabalık nerede yoğunlaşmışsa direksiyonu oraya kırıyordu" dedi.

"İnsan bedenlerinin havada uçmaya başladığını gördüm. Hayatım boyunca unutamayacağım çığlıkları duydum" diyerek devam ediyor Allemand.

Fransa basınında yer alan görüntülerde de onlarca insan kamyonun önünden kaçmaya çalışırken görülüyor.

Nice'te yaşayan Wassim Bouhlel ise Associated Press haber ajansına gördüklerini anlatırken "Tam bir katliam yaşandı" diyor.

Bedenlerin hareketsiz biçimde yerlerde yattığını söyleyen Bouhlel, kamyonu kullanan saldırganın bir süre sonra dışarı çıkıp ateş açtığını belirtiyor.

"Kaos"

Nice Kaymakamlığı basın sözcüsü Sylvie Toffin kamyonun kalabalığı ezerek uzun süre yol aldığını ifade ediyor.

Nice emniyeti kamyonun yaklaşık 2 kilometre boyunca kalabalıkları eze eze gittiğini açıklamıştı.

Nice'teki kutlamaları seyreden İngiliz turistlerden Kevin Harris ise saldırıya otel odasının balkonundan tanık olmuş.

Harris, "Çok fazla çığlık duydum. Balkona çıktığımda yerde yatan çok sayıda beden gördüm" diyerek yaşananları anlatıyor.

BBC'nin sorularını yanıtladığı sırada cesetlerin hâlâ caddeden kaldırılmadığını da ifade eden Kevin Harris, "Üzerleri beyaz çarşaflarla örtülmüş durumda. Çok sayıda polis olay yerine geldi. İnceleme yapıyorlar" dedi.

Havai fişek gösterisini izlemek için toplanan kalabalık arasında bulunan ABD'li Kayla Repan ise Associated Press'e konuşurken "Sanki bütün kent kaçışmaya çalışıyordu. Sahil yolundan kaçıp saklandım. Tam bir kaostu" diyor.

Joel Fenster isimli görgü tanığıysa yaşananları BBC'ye anlatırken "Her zamanki gibi normal bir akşamdı. Biz de kısa bir yürüyüşe çıkmıştık. Birden bire insanlar koşturmaya başladı" diyor.

"Çığlıklar giderek yükseldi. Ardından polis arabalarının sirenlerini duyduk. Güvenlik güçleri bize gelip bir an önce caddeyi terk etmemizi söyledi" diyerek yaşadıklarını anlatıyor Fenster.

Görgü tanığı saldırı gecesini anlatmaya devam ederken şunları söylüyor:

"Korkunçtu çünkü daha ne olduğunu bile anlayamamıştık. Polis bize gelip caddeyi terk etmemizi istediğinde sadece birkaç el silah sesi duymuştum. Ortalıkta silahlı kişilerin olduğunu düşündük. Bir ara biz bir tarafa koşarken karşıdan büyük bir kalabalık üzerimize doğru koşmaya başladı.”

Fenster, kutlamaları izlemeye gelen çok sayıda çocuklu ailenin saldırı sırasında caddede olduğunu da söyledi:

"Bir arabanın arkasına saklandığımızda bir anneyi ve küçük kızını gördüm. Anne, kızına bir şey olmadığınıi güvende olduğunu söylemeye çalışıyordu."

"Polis tüm yolları kesti"

Nice'te yaşayan BBC çalışanı Roy Calley ise "Saldırının gerçekleştiği caddeden 200 metre ötede yaşıyorum. Ancak eve gitmem 1 buçuk saat aldı çünkü polis bütün yolları kesmişti" diyor.

Saldırının ardından güvenlik güçleri Promenade des Anglais caddesini tamamen kapatırken, kentin büyük bölümünde de tedbirler artırıldı.